Генеральная репетиция Парада Победы в Москве прошла без авиации

Танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада на Красной площади

Танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада на Красной площади

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция Парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне успешно завершилась в Москве, по Красной площади прошли пешие колоны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы. Авиация не пролетела над Москвой из-за низкой облачности.

Грозная техника



"По Красной площади проехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", которые впервые участвуют в Параде", — рассказали журналистам в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, машины, которые будут представлены на Параде Победы, прошли боевые испытания в Сирии. Так, "Уран-6", предназначенный для разминирования местности, и "Уран-9" — многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя отлично зарекомендовали себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Понятно, почему Эрдоган не приедет на парад — он такое скоро увидит воочию у себя в стране #репетицияпарада pic.twitter.com/ztF5O53ee7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 мая 2018 г.

Также по брусчатке проехали армейские мотовездеходы, грузовики провезли армейские снегоходы, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". В состав парадной колонны впервые были включены реактивная система залпового огня "Смерч", защищенный бронеавтомобиль "Тайфун-К" 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", бронированный автомобиль "Патруль".

Кроме того, в состав колонны боевой техники вошли автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун".

Кроме того, в репетиции приняли участие танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".

Чтобы облегчить процесс вождения боевой техники, на дорожное покрытие и брусчатку Красной площади нанесена специальная разметка, по которой водители ориентируются во время передвижения.

Пешие расчеты



"В этом году впервые в Параде на Красной площади участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции", — рассказали в Минобороны.

Также в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

Облачность на маршруте



Генеральная репетиция Парада Победы началась на Красной площади в 10.00 мск. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей стране. Однако из-за плохой погоды воздушная часть репетиции была отменена.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий на маршрутах пролета репетиция авиации была отменена.