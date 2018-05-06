Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили

Многоцелевой истребитель МиГ-29СМТ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве

Многоцелевой истребитель МиГ-29СМТ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы в Москве отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить", — сказали в министерстве.

По данным Минобороны, вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий на маршрутах пролета репетиция авиации была отменена.

Генеральная репетиция Парада Победы началась на Красной площади в 10.00 мск. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей стране.