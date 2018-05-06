Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы в Москве отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий на маршрутах пролета репетиция авиации была отменена.
Генеральная репетиция Парада Победы началась на Красной площади в 10.00 мск. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей стране.