В Москве началась последняя вечерняя репетиция парада Победы

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ перед началом репетиции военного парада на Красной площади. 3 мая 2018

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ перед началом репетиции военного парада на Красной площади. 3 мая 2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Заключительная вечерняя репетиция парада Победы началась в Москве, сообщили журналистам в Минобороны России.

"На Красной площади началась заключительная вечерняя тренировка парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед военным парадом 9 мая у военнослужащих осталась генеральная репетиция 6 мая", — рассказали в российском военном ведомстве.

По Красной площади этим вечером торжественным маршем проследуют пешие парадные расчеты и военная техника. Авиация Воздушно-космических сил России проведет отдельную репетицию в воздухе над Москвой утром 4 мая.

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовского и нахимовского училищ министерства обороны РФ, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", а также представители Росгвардии, МЧС и ФСБ.

"По Красной площади сегодня проходят воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастополь), воспитанники Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны и Саратовского института войск национальной гвардии РФ, а также парадный расчет роты военной полиции", — отметили в Минобороны.

В тренировке принимают участие более 12,5 тысячи военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.

В составе механизированной колонны по главной площади страны этим вечером проследуют автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция".

Также по Красной площади пройдет боевая машина "Терминатор". Впервые этот образец военной техники можно было увидеть на учениях "Запад-2017", отметили в Минобороны.

По вечерней Москве проследуют робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", армейский снегоход, беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", армейский мотовездеход, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". Также в состав механизированной колонны включены РСЗО "Смерч", защищенный бронеавтомобиль "Тайфун-К", боевая машина "Тор-М2" и бронированный корпусной автомобиль "Патруль".