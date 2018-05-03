В Приморье спасателей Тихоокеанского флота привели в готовность

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота привели в повышенную готовность из-за подхода к Приморью мощного циклона, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Спасательные буксиры и специализированные суда в случае необходимости готовы выйти в море. Из-за сильного северо-восточного ветра, достигающего в порывах 25 метров в секунду, с ливневым дождём предприняты дополнительные меры безопасности в местах стоянок надводных кораблей и подводных лодок, скорректированы планы боевой подготовки сил во флотских полигонах, а полёты морской авиации выполняются по фактическим погодным условиям", — сообщил Воскресенский.

Военные ТОФ мониторят ситуацию.

Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение на 2 и 3 мая из-за подхода в край мощного циклона, местами в регионе прошел дождь со снегом. По сведениям ЕДДС Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. В регионе — сильный дождь, местами – со снегом. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33-37 метров в секунду. По данным Минэнерго, без света в Приморье остались 26,6 тысячи человек.