На Балтфлоте прошли тренировки по отражению нападения террористов

КАЛИНИНГРАД, 30 апр — РИА Новости. Тренировки по отражению нападения условных террористов на воинские части прошли в гарнизонах Балтийского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"При получении сигнала о нападении на объект воинской части, под руководством командиров соединений и воинских частей, военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных вооруженных формирований и угрозы совершения ими террористических актов на территории воинской части", — сказал Мартов.

Он отметил, что в преддверии выходных и праздничных дней тренировки с подразделениями противодействия терроризму прошли во всех гарнизонах Балтийского флота. Всего в учениях задействовали около 10 подразделений антитеррора и более 500 человек личного состава, а также несколько десятков единиц военной и специальной техники.