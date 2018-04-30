На Балтфлоте прошли тренировки по отражению нападения террористов

КАЛИНИНГРАД, 30 апр — РИА Новости. Тренировки по отражению нападения условных террористов на воинские части прошли в гарнизонах Балтийского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Он отметил, что в преддверии выходных и праздничных дней тренировки с подразделениями противодействия терроризму прошли во всех гарнизонах Балтийского флота. Всего в учениях задействовали около 10 подразделений антитеррора и более 500 человек личного состава, а также несколько десятков единиц военной и специальной техники.