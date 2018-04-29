МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Мягкий спуск, внушительный калибр и километры свободного полета пули — тяжелые снайперские винтовки есть в арсеналах армий почти всех военных держав. Это острый хирургический инструмент, который доверяют только профессиональным стрелкам из спецподразделений, заточенных на решение особых задач. РИА Новости публикует подборку самых проверенных "снайперок".
Barret M82
Американская фирма Barrett Firearms — законодатель мод в сегменте высокоточного крупнокалиберного оружия. Ее знаменитый снайперский комплекс Barret M82 стоит на вооружении десятков стран и считается одним из самых мощных в мире. В основе работы автоматики — принцип короткого хода ствола. Коробчатый магазин вмещает десять патронов .50 Browning (12,7×99 миллиметров).
ОСВ-96
Тульская "самозарядка" ОСВ-96 — первый российский образец оружия такого класса. Тринадцатикилограммовая пятизарядная "пушка" под патрон калибра 12,7 миллиметра позволяет снайперу работать по целям на дальности до 1,8 километра, оставаясь недосягаемым для обычного стрелкового оружия. На средних дистанциях винтовка эффективна и против легкой бронетехники.
Gepard M1
Венгерская однозарядная Gepard M1 образца 1991 года изготовлена под патрон 12,7х108 миллиметров и по конструкции скорее напоминает противотанковое ружье, чем снайперскую винтовку. Этот стальной монстр весит почти 18 килограммов, взводится вручную и бьет на дальность до двух километров. Обнаружить и распознать на таком расстоянии цель снайперу помогает 12-кратный оптический прицел.
Steyr HS .50
Модульная австрийская "болтовка" Steyr HS .50 считается одной из самых точных крупнокалиберных винтовок в мире. Довольно простая конструкция и фантастическая кучность — 0,5 угловой минуты. То есть с расстояния сто метров укладывает пули в круг диаметром полтора сантиметра. Фактически в одну пробоину. Заявленная эффективная прицельная дальность — 2400 метров.
Добиться таких впечатляющих результатов австрийцам удалось за счет применения технологии холодной ковки при изготовлении ствола, а также благодаря точной подгонке всех деталей. Ложа изготовлена из прочного алюминиевого сплава. При необходимости снайпер может разобрать винтовку и заменить ствол прямо на позиции. Штатный калибр .50 Browning, также есть модификация под патрон .460 Steyr (11,6x90 миллиметров).
Steyr HS .50 находится на вооружении в армиях и полиции более десяти стран. Кроме живой силы, может эффективно применяться по легкой бронетехнике, боевым вертолетам и радарам.
OM 50 Nemesis
Швейцарская винтовка OM 50 Nemesis под патрон 50-го калибра задумывалась как компактное оружие для "ювелирных" спецопераций в условиях города и ограниченного пространства. Конструкторы неплохо поработали над эргономикой и кучностью винтовки, добившись невероятных показателей — менее 0,5 угловой минуты. Подготовленный снайпер с расстояния 900 метров попадет из нее в игральную карту.