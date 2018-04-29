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Безопасность

Монстры с оптикой. Пять лучших крупнокалиберных снайперских винтовок мира

08:0029.04.2018
(обновлено: 08:07 29.04.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время тактических занятий с боевой стрельбой снайперских парВоеннослужащий во время тактических занятий с боевой стрельбой снайперских пар
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Мягкий спуск, внушительный калибр и километры свободного полета пули — тяжелые снайперские винтовки есть в арсеналах армий почти всех военных держав. Это острый хирургический инструмент, который доверяют только  профессиональным стрелкам из спецподразделений, заточенных на решение особых задач. РИА Новости публикует подборку самых проверенных "снайперок".

Barret M82

Американская фирма Barrett Firearms — законодатель мод в сегменте высокоточного крупнокалиберного оружия. Ее знаменитый снайперский комплекс Barret M82 стоит на вооружении десятков стран и считается одним из самых мощных в мире. В основе работы автоматики — принцип короткого хода ствола. Коробчатый магазин вмещает десять патронов .50 Browning (12,7×99 миллиметров).

© Фото : Public domainСнайперская винтовка Barrett M82
© Фото : Public domain
Снайперская винтовка Barrett M82

Снайпер с СВД
© РИА Новости / Стрингер
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Старая "плетка". Почему армия не может отказаться от винтовки Драгунова
Barret M82 создавалась не столько для борьбы с живой силой противника, сколько для повреждения и уничтожения техники, в том числе легкобронированной. Подготовленный снайпер попадет из нее в автомобиль или вертолет с расстояния более двух километров. При стрельбе на средние дистанции пуля легко прошивает лист катаной стальной брони толщиной до трех сантиметров. Весит винтовка 14 килограммов, укомплектована десятикратным оптическим прицелом. Отдачу уменьшают развитый дульный тормоз-компенсатор и амортизирующая пружина.

ОСВ-96

Тульская "самозарядка" ОСВ-96 — первый российский образец оружия такого класса. Тринадцатикилограммовая пятизарядная "пушка" под патрон калибра 12,7 миллиметра позволяет снайперу работать по целям на дальности до 1,8 километра, оставаясь недосягаемым для обычного стрелкового оружия. На средних дистанциях винтовка эффективна и против легкой бронетехники.

© Фото : Vitaly V. KuzminСнайперская винтовка ОСВ-96
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Снайперская винтовка ОСВ-96

Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Право на один выстрел. Пять малоизвестных снайперских винтовок России
В отличие от традиционного армейского калибра 7,62 миллиметра, тяжелую пулю ОСВ почти не сносит ветром. Применяются как специальные снайперские патроны (обычные или бронебойные), так и пулеметные. У пулеметных меньше прицельная дальность, но зато они всегда есть в наличии. Если иссякнет запас снайперских, стрелок может распотрошить ленту от "Корда" или "Утеса" и продолжать вести огонь. В сложенном положении ОСВ-96 по габаритам соответствует снайперской винтовке Драгунова — умещается в бронетехнике. В комплекте — дневной коллиматорный оптический прицел или прибор ночного видения, предусмотрены регулируемые по высоте сошки.

Gepard M1

Венгерская однозарядная Gepard M1 образца 1991 года изготовлена под патрон 12,7х108 миллиметров и по конструкции скорее напоминает противотанковое ружье, чем снайперскую винтовку. Этот стальной монстр весит почти 18 килограммов, взводится вручную и бьет на дальность до двух километров. Обнаружить и распознать на таком расстоянии цель снайперу помогает 12-кратный оптический прицел.

Снайперская винтовка Gepard M1
Снайперская винтовка Gepard M1

Морской пехотинец, демонстрирует пулемет Печенег
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поддержать огнем. Лучшие единые пулеметы стран мира
Из-за продольно-скользящего затвора перезарядка превращается в целый технологический процесс. После выстрела оператору нужно повернуть и оттянуть специальную пистолетную рукоять, извлечь из патронника стреляную гильзу, вложить новый патрон, запереть затвор и взвести курок. Впрочем, все неудобства с лихвой компенсируются высокой кучностью, которой могут позавидовать многие полуавтоматические аналоги. Для сравнения: по точности "Гепарду" троекратно уступает "американец" Barret M82 — негативно сказывается наличие деталей, приходящих в движение еще до того, как пуля покинула ствол.

Steyr HS .50

Модульная австрийская "болтовка" Steyr HS .50 считается одной из самых точных крупнокалиберных винтовок в мире. Довольно простая конструкция и фантастическая кучность — 0,5 угловой минуты. То есть с расстояния сто метров укладывает пули в круг диаметром полтора сантиметра. Фактически в одну пробоину. Заявленная эффективная прицельная дальность — 2400 метров.  

CC BY 2.0 / Steyr Mannlicher / A Steyr HS .50 with a scopeСнайперская винтовка Steyr HS .50
CC BY 2.0 / Steyr Mannlicher / A Steyr HS .50 with a scope
Снайперская винтовка Steyr HS .50

Добиться таких впечатляющих результатов австрийцам удалось за счет применения технологии холодной ковки при изготовлении ствола, а также благодаря точной подгонке всех деталей. Ложа изготовлена из прочного алюминиевого сплава. При необходимости снайпер может разобрать винтовку и заменить ствол прямо на позиции. Штатный калибр .50 Browning, также есть модификация под патрон .460 Steyr (11,6x90 миллиметров).

Steyr HS .50 находится на вооружении в армиях и полиции более десяти стран. Кроме живой силы, может эффективно применяться по легкой бронетехнике, боевым вертолетам и радарам.

OM 50 Nemesis

Швейцарская винтовка OM 50 Nemesis под патрон 50-го калибра задумывалась как компактное оружие для "ювелирных" спецопераций в условиях города и ограниченного пространства. Конструкторы неплохо поработали над эргономикой и кучностью винтовки, добившись невероятных показателей — менее 0,5 угловой минуты. Подготовленный снайпер с расстояния 900 метров попадет из нее в игральную карту.

Снайперская винтовка OM 50 Nemesis
Снайперская винтовка OM 50 Nemesis

Патроны M-249 5.56мм
© Фото : Public Domain
Девять граммов смерти. Самые убойные типы пуль
Конструктивно OM 50 Nemesis — это классическая "болтовка" с поворотным продольно-скользящим затвором и ручной перезарядкой. Изначально она была однозарядной, последующие модификации оснастили коробчатым магазином на пять патронов. В полицейских и армейских спецподразделениях разных стран винтовку быстро оценили за швейцарское качество, безупречную надежность и хорошую "прикладистость". Стоит на вооружении армии и полиции Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Германии, Швеции и других стран.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
LD AndryДмитрий Руденко
Дмитрий Руденко, ОРСИС Т-5000 не крупнокалиберная винтовка.
09:34
29.04.2018
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