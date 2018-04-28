Восемь стран подтвердили, что представят экспозиции на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Восемь стран подтвердили, что будут выставлять свои экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке, сообщил замначальника Главного управления по научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков.

"Уже подтверждено участие восьми иностранных экспозиций, не делегаций, а именно экспозиций… Это Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан и Турция", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы", уточнив, что "продолжается работа по привлечению к участию в форуме иностранных коллег".

Кордюков также отметил, что ведомство активно ведет работу по привлечению иностранных пилотажных групп к участию в "Армии".

Кроме того, по его словам, уже 820 предприятий подтвердили свое участие. Всего будет представлено более 4 тысяч экспонатов, 310 из которых – из наличия Минобороны РФ.

Он напомнил, что в ходе "Армии-2018" впервые пройдет межведомственный форум "неделя национальной безопасности".

"То есть, по сути дела, будет создана площадка, где все предприятия, организации, структуры, силовые ведомства, министерство образования и науки, министерство связи и коммуникаций, Минсельхоз, практически все структуры, которые задействованы в решении задач развития, укрепления обороноспособности государства, представят свои экспозиции", — отметил Кордюков.