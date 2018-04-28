Медведев рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа

Инженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване. Архивное фото

Инженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване. Архивное фото

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти РФ выполняют все свои обязательства перед оборонщиками, свидетельство этому уровень выполнения гособоронзаказа, который составляет 93–95%, а иногда и 99%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью "Россия 1", подводя итоги работы нынешнего правительства.

"За эти годы мы научились правильным образом управлять и такой важнейшей составляющей, как государственная программа вооружений. А это труд огромного количества людей в нашей стране и, конечно, обеспечение нашей государственной безопасности", — отметил премьер.

"У нас гособоронзаказ, который очень часто выполнялся на 70–75%, сейчас выполняется на 93–95, а иногда на 99%. Это означает, что все те обязательства, которое государство берёт, в том числе и перед оборонщиками, мы исполняем. Это очень важно", — подчеркнул Медведев.

В настоящее время власти проводят политику диверсификации ОПК. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что она должна проходить сбалансированно. Выпуск гражданской продукции должен обеспечить финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет выполнена.