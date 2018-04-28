В "Ростехе" рассказали, за счет чего можно нарастить экспорт оружия

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости, Сергей Сафронов. "Рособоронэкспорт" может нарастить экспорт оружия за счет кредитования закупок, сервиса и локализации производства, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" (входит в "Рособоронэкспорт") Виктор Кладов.

В последние несколько лет сумма ежегодной продажи оружия и вооружений "Рособоронэкспорта" составляла порядка 13 миллиардов долларов.

"Сервис — да, локализация – да. Кредитование – я тоже об этом уже упомянул. Но учтите, у нас нет желания завалить рынок своей продукцией. Мы рынок очень хорошо знаем, и если, скажем, Малайзия приобрела полк польских танков, то приходить к ним ближайшие 40 лет с предложениями нашей продукции просто не имеет смысла", — сказал Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.

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