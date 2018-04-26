Путин утвердил основы государственной пограничной политики России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной пограничной политики страны, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые основы государственной пограничной политики Российской Федерации", — говорится в указе. Согласно документу, Путин поручил правительству РФ обеспечить реализацию основ государственной пограничной политики страны.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.