Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота в составе фрегата "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" зашел в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.
Как отметил Мартов, в ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм. В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря.
Мартов сообщил, что корабли "Ярослав Мудрый" и "Лена" покинули Военную гавань города Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.