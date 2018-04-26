"Вертолеты России" получил первую заявку из Ирана на поставку двух Ка-226Т

АНТАЛЬЯ, 26 апр – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" получил первую заявку из Ирана на поставку двух многоцелевых вертолётов Ка-226Т, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 гендиректор компании Андрей Богинский.

Ранее по просьбе иранской стороны вертолёт Ка-226Т был успешно испытан в Иране в условиях экстремально высоких температур.

"Идут переговоры — не буду пока раскрывать название компании, но есть заявка из Ирана на первые два вертолета Ка-226 в гражданском облике. Сейчас идёт предконтрактная работа", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.