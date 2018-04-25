Военный эксперт прокомментировал сообщения о прекращении проекта FGFA

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о приостановке Индией совместной разработки истребителя пятого поколения (FGFA) с Россией являются проявлением недобросовестной конкуренции со стороны западных авиакорпораций, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Defense News сообщило о возможной приостановке Индией совместного с Россией проекта FGFA,предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. По данным издания, это спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета.

"Имеет место "вброс", сделанный со стороны западных СМИ, поскольку в практическом плане мы можем констатировать, что сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок", — сказал Коротченко.

Он пояснил, что речь идет об истребителях F-16 Block 70 и F-18 последних версий. По его словам, навязывая Индии данные самолеты, США планируют в дальнейшем поставлять в Индию истребителей пятого поколения F-35.

"Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing", — сказал эксперт.