Военный эксперт прокомментировал сообщения о прекращении проекта FGFA

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о приостановке Индией совместной разработки истребителя пятого поколения (FGFA) с Россией являются проявлением недобросовестной конкуренции со стороны западных авиакорпораций, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Имеет место "вброс", сделанный со стороны западных СМИ, поскольку в практическом плане мы можем констатировать, что сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок", — сказал Коротченко.
"Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing", — сказал эксперт.