Корабли Черноморского флота примут участие в параде в честь 100-летия ЮВО

Корабли Черноморского флота во время учений в Крыму. Архивное фото

Корабли Черноморского флота во время учений в Крыму. Архивное фото

КРАСНОДАР, 25 апр — РИА Новости. Корабли Черноморского флота примут участие в параде, посвященном 100-летию Южного военного округа, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота примут участие в параде боевых кораблей, посвященном 100-летию Южного военного округа, который пройдет в Ростов-на-Дону, впервые.

"26 апреля противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199 выйдут из пункта базирования в городе Новороссийск и возьмут курс на Ростов-на-Дону. Экипажи катеров пройдут под аркой Керченского моста в водах Азовского моря и по внутренним водным путям прибудут в столицу Дона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на параде черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая и закончатся праздничным фейерверком.