МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолёта Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

"Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе", – сказал собеседник агентства.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.