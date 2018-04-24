БАНЯ-ЛУКА (Босния и Герцеговина), 24 апр – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины ведет переговоры о покупке трех российских вертолётов, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

"Ведутся переговоры по приобретению трех вертолётов российского производства. Теперь находимся на этапе разрешения финансовых вопросов… Для нас необходимо оборудовать наши полицейские силы", — заявил Додик во вторник на встрече со спикером СФ Валентиной Матвиенко в столице Республики Сербской городе Баня-Лука.

"Хотя нас критикуют … каждый раз, когда мы приобретаем что-нибудь для нашей полиции, как будто мы собираемся напасть на НАТО", — отметил политик.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.