Коротченко прокомментировал статью NI о критике российских ПВО Пентагоном

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Массированное давление, оказываемое на Турцию со стороны США и НАТО всеми возможными способами для того, чтобы отговорить ее от покупки российских систем ПВО С-400, вряд ли заставит президента страны Тайипа Эрдогана аннулировать ранее заключенную сделку, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"На мой взгляд, такая тактика не даст никаких результатов в отношении Турции, потому что турецкий генеральный штаб проводил экспертизу предварительную и сделал вывод о превосходных характеристиках С-400", — сказал Коротченко.
Кроме того, по его словам, Эрдоган тоже понимает, какие риски может нести в себе покупка американских аналогов системы, например, комплексов Patriot.
При этом российские зенитные ракетные системы С-400 Коротченко назвал "лучшим выбором из того, что сегодня есть на мировом рынке", и именно при закупке российских систем Турция получит гарантию того, что все решения относительно контроля воздушного пространства будут приниматься турецким военным командованием. "Выбор в пользу российских систем — это в том числе и выбор в пользу национального суверенитета Турции", — отметил Коротченко.