В Пекине открылось заседание совета глав МИД стран ШОС

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник утром в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
Встреча также является важным этапом подготовки к предстоящему в июне в Циндао саммиту ШОС.
В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречи с главам всех делегаций, что, по словам китайского министра, в полной мере демонстрирует важное значение, которое Китай уделяет ШОС. "Я уверен, что благодаря усилиям всех сторон эта встреча увенчается успехом", — добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия — наблюдатели.