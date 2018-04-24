В Пекине открылось заседание совета глав МИД стран ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник утром в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Основной задачей станет обмен мнениями по вопросам развития ШОС, а также по наиболее важным региональным и международным вопросам, представляющим интерес для всех стран-членов ШОС", — заявил во вступительной речи в начале встречи глава китайского МИД Ван И.

Встреча также является важным этапом подготовки к предстоящему в июне в Циндао саммиту ШОС.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречи с главам всех делегаций, что, по словам китайского министра, в полной мере демонстрирует важное значение, которое Китай уделяет ШОС. "Я уверен, что благодаря усилиям всех сторон эта встреча увенчается успехом", — добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Российскую делегацию на встрече возглавляет глава МИД Сергей Лавров. В понедельник он провел встречу с Си Цзиньпином, а также переговоры и совместную пресс-конференцию с Ван И.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия — наблюдатели.