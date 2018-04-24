На Курилах российские военные провели учения

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения совместно с военнослужащими ВДВ уничтожили на одном из островов Курильской гряды воздушный и морской десант условного противника, сообщает пресс-служба российского Восточного военного округа.

"Военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации округа, расчеты РСЗО "Град" и артиллерийские установки "Гиацинт", — говорится в сообщении.

Военнослужащие "уничтожили" десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку морского и воздушного десанта. В ходе этапа боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников "Орлан-10".