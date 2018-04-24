Окопная "плетка". Почему армия не спешит списывать винтовку Драгунова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Простая, надежная и убойная — самозарядная снайперская винтовка конструкции Евгения Драгунова (СВД) в арсенале армии уже 55 лет, и заменить ее пока нечем. Это легендарное оружие в свое время было революционным и глобально повлияло на тактику боевых действий. О том, как под СВД переписывали стрелковые наставления и что готовят ей на смену, — в материале РИА Новости.

Инструмент марксмена

При создании снайперской винтовки Драгунова в СССР исходили из угрозы большой войны в Европе. Войска Североатлантического альянса стремительно вооружались автоматическими винтовками и пулеметами под патрон 7.62х51 NATO. Советские АК, АКМ и РПД заметно уступали им в дальности стрельбы и плотности огня. Чтобы устранить перекос, требовалось оружие, сравнимое с западным по дальности, но более высокоточное. Боец с СВД вошел в состав каждого мотострелкового отделения. Главными потенциальными целями для них определили расчеты вражеских пулеметов, противотанковых средств, безоткатных орудий, связистов и офицеров.

"Американцы называют таких бойцов "марксмены", то есть выделенные меткие стрелки, усиливающие огневую мощь своего маленького подразделения, — рассказал РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — В НАТО раньше их вооружали обычными пехотными винтовками М16 или М14. Просто отбирали самые кучные и ставили оптику. Со временем для марксменов разработали полуавтоматическую винтовку M110 под патрон 7,62 NATO, которая сейчас стоит на вооружении армии США, морпехов и спецназа. У британцев есть похожие комплексы L129A1, у немцев — G28. По сути, это все аналоги снайперской винтовки Драгунова".

Неплохая штатная оптика и высокая кучность СВД позволяли уверенно "работать" по живой силе на дистанциях до 800 метров, а хороший снайпер доставал и дальше. Винтовку быстро полюбили в войсках за мощный винтовочный патрон 7,62х53R, высокую боевую скорострельность (30 выстрелов в минуту) и безотказную калашниковскую автоматику. За характерный внешний вид солдаты прозвали ее веслом, а за хлесткий, как удар кнута, звук выстрела — плеткой.

"Тогда это была единственная в мире высокоточная полуавтоматическая винтовка с штатным оптическим прицелом, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Использование мощного винтовочного патрона, высокая точность и автоматика обеспечивали большую дальность эффективного огня, давая преимущество подразделениям, имеющим в своем комплексе вооружения СВД. В среднем, одна винтовка приходилась на восемь мотострелков. Такой насыщенности снайперским оружием на тот момент не было ни в одной армии мира".

Точная сменщица

Одна из самых массовых снайперских винтовок в мире, СВД широко применялась в вооруженных конфликтах во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Югославии, Сирии, а также на постсоветском пространстве. До сих пор стоит на вооружении в армиях более 30 стран мира. В России ее несколько раз модернизировали, доведя в итоге до версии СВДМ с улучшенной эргономикой и повышенной за счет утолщения ствола кучностью. Вместо устаревших боковых кронштейнов установили планки Пикатинни, на которые легко монтируются современные дневные и ночные прицельные комплексы.

СВДМ, вероятнее всего, последняя модификация легендарной "плетки". На смену ей придет новый снайперский комплекс от концерна "Калашников" — полуавтоматическая винтовка конструкции Андрея Чукавина (СВЧ). И хотя некоторые решения заимствованы у СВД, это уже семейство оружия нового поколения, которое разрабатывается под патроны в двух калибрах: отечественные 7,62х54 миллиметра и натовские 7,62х51 (.308 Winchester). Изучается вопрос создания и более мощной версии — под патрон.338 Lapua Magnum (9,3х64 мм).

"В России выпускаются снайперский патрон 7Н1 и патрон 7Н14 с пулей повышенной пробиваемости СНБ, — отмечает Попенкер. — Второй — это практически наше ноу-хау. Обеспечивая высокую точность стрельбы, он также позволяет эффективно "работать" по живой силе противника в бронежилетах, автомобилям, легкой бронетехнике. Патрон стандартный, винтовочный, в калибре 7,62 миллиметра. Отлично подойдет для СВЧ".

Внешне новая винтовка выглядит строго и лаконично. Небольшой вес (4,2 килограмма), продуманная эргономика, современные материалы, гардинная схема с линейной отдачей, широкие возможности для установки прицелов, сошек и глушителей делают СВЧ универсальным инструментом, удобным как для снайперов, так и для ближнего боя. Магазин — коробчатый десятизарядный от СВД или повышенной емкости на 20 патронов. Производителем заявлена весьма приличная кучность боя — на дальности 100 метров пули укладываются в круг диаметром три сантиметра. Для сравнения, у СВД этот показатель — десять сантиметров.

И хотя работы над СВЧ идут полным ходом, эксперты убеждены, что перевооружение затянется на годы. Соответственно, основным оружием полевых снайперов в ближайшее 10-15 лет останутся проверенная временем винтовка Драгунова и ее модернизированные версии.

Оружие элиты

Что касается особых случаев, требующих одного-двух точных выстрелов со сверхдальней дистанции, то для этого имеются специальные "хирургические инструменты" — магазинные снайперские винтовки с мощной оптикой и поворотным продольно-скользящим (болтовым) затвором, который после каждого выстрела нужно передергивать вручную.

"Болтовки" проигрывают полуавтоматам по скорострельности, больше весят, но зато в дальнобойности и кучности равных им нет. Как правило, такое оружие закупается мелкими партиями, в дополнение к массовым окопным винтовкам.

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников" Снайперская винтовка ВСВ-338 производства концерна "Калашников" © Фото : пресс-служба концерна "Калашников" Снайперская винтовка ВСВ-338 производства концерна "Калашников"

"В конструкции любого боевого автоматического и полуавтоматического оружия предусмотрены зазоры, обеспечивающие надежность работы механизмов, — поясняет Дегтярев. — Естественно, это сказывается на точности стрельбы из оружия в целом. Снайперская магазинная винтовка, как система, способна обеспечить более высокую точность. Сейчас ими вооружают не солдат срочной службы, а профессиональных военнослужащих с высокой квалификацией, способных поражать цели на дальних дистанциях. В России это контрактники и офицеры спецподразделений или снайперских взводов, прошедшие подготовку в специализированных центрах".

В конце 1990-х оружейники предложили российской армии две магазинные винтовки в калибре 7,52х54 миллиметра: ижевскую СВ-98 и тульскую МЦ-116М. Обе довольно точные, позволяют вести прицельный огонь на дальности до 1000 метров. Вместе с Минобороны их партиями закупают Росгвардия, ФСО, МВД, ГРУ, ФСБ. Кроме того, концерн "Калашников" разработал для силовых структур высокоточную винтовку ВСВ-338 с дальностью прицельной стрельбы полтора километра.

Схожими характеристиками обладает снайперский комплекс "Точность" (ЦНИИТочМаш, Климовск), созданный на базе винтовки Т-5000 "Орсис". Обе российские "магазинки" разработаны под патрон.338 Lapua Magum и считаются крупнокалиберными. Аналогичный патрон применяется в легендарной австрийской снайперской винтовке Steyr-Mannlicher SSG 08, которая штучно закупалась для спецназа ГРУ.