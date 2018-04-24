РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Окопная "плетка". Почему армия не спешит списывать винтовку Драгунова

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:06 24.04.2018)
113550
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСнайпер с СВДСнайпер с СВД
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Простая, надежная и убойная — самозарядная снайперская винтовка конструкции Евгения Драгунова (СВД) в арсенале армии уже 55 лет, и заменить ее пока нечем. Это легендарное оружие в свое время было революционным и глобально повлияло на тактику боевых действий. О том, как под СВД переписывали стрелковые наставления и что готовят ей на смену, — в материале РИА Новости.

Инструмент марксмена

При создании снайперской винтовки Драгунова в СССР исходили из угрозы большой войны в Европе. Войска Североатлантического альянса стремительно вооружались автоматическими винтовками и пулеметами под патрон 7.62х51 NATO. Советские АК, АКМ и РПД заметно уступали им в дальности стрельбы и плотности огня. Чтобы устранить перекос, требовалось оружие, сравнимое с западным по дальности, но более высокоточное. Боец с СВД вошел в состав каждого мотострелкового отделения. Главными потенциальными целями для них определили расчеты вражеских пулеметов, противотанковых средств, безоткатных орудий, связистов и офицеров.

Военнослужащие экипажа БМП покидают машину после стрельбы во время учений мотострелковой бригады на полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
"Американцы называют таких бойцов "марксмены", то есть выделенные меткие стрелки, усиливающие огневую мощь своего маленького подразделения, — рассказал РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — В НАТО раньше их вооружали обычными пехотными винтовками М16 или М14. Просто отбирали самые кучные и ставили оптику. Со временем для марксменов разработали полуавтоматическую винтовку M110 под патрон 7,62 NATO, которая сейчас стоит на вооружении армии США, морпехов и спецназа. У британцев есть похожие комплексы L129A1, у немцев — G28. По сути, это все аналоги снайперской винтовки Драгунова".

© Фото : Vitaly V. KuzminСнайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Снайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД

Неплохая штатная оптика и высокая кучность СВД позволяли уверенно "работать" по живой силе на дистанциях до 800 метров, а хороший снайпер доставал и дальше. Винтовку быстро полюбили в войсках за мощный винтовочный патрон 7,62х53R, высокую боевую скорострельность (30 выстрелов в минуту) и безотказную калашниковскую автоматику. За характерный внешний вид солдаты прозвали ее веслом, а за хлесткий, как удар кнута, звук выстрела — плеткой.

"Тогда это была единственная в мире высокоточная полуавтоматическая винтовка с штатным оптическим прицелом, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Использование мощного винтовочного патрона, высокая точность и автоматика обеспечивали большую дальность эффективного огня, давая преимущество подразделениям, имеющим в своем комплексе вооружения СВД. В среднем, одна винтовка приходилась на восемь мотострелков. Такой насыщенности снайперским оружием на тот момент не было ни в одной армии мира".

CC BY-SA 2.5 / Michal Maňas / Ствольная коробка СВДС крупным планом
CC BY-SA 2.5 / Michal Maňas /
Ствольная коробка СВДС крупным планом

Точная сменщица

Одна из самых массовых снайперских винтовок в мире, СВД широко применялась в вооруженных конфликтах во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Югославии, Сирии, а также на постсоветском пространстве. До сих пор стоит на вооружении в армиях более 30 стран мира. В России ее несколько раз модернизировали, доведя в итоге до версии СВДМ с улучшенной эргономикой и повышенной за счет утолщения ствола кучностью. Вместо устаревших боковых кронштейнов установили планки Пикатинни, на которые легко монтируются современные дневные и ночные прицельные комплексы.

Патроны M-249 5.56мм
© Фото : Public Domain
Девять граммов смерти. Самые убойные типы пуль
СВДМ, вероятнее всего, последняя модификация легендарной "плетки". На смену ей придет новый снайперский комплекс от концерна "Калашников" — полуавтоматическая винтовка конструкции Андрея Чукавина (СВЧ). И хотя некоторые решения заимствованы у СВД, это уже семейство оружия нового поколения, которое разрабатывается под патроны в двух калибрах: отечественные 7,62х54 миллиметра и натовские 7,62х51 (.308 Winchester). Изучается вопрос создания и более мощной версии — под патрон.338 Lapua Magnum (9,3х64 мм).

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамозарядная винтовка СВЧ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самозарядная винтовка СВЧ

"В России выпускаются снайперский патрон 7Н1 и патрон 7Н14 с пулей повышенной пробиваемости СНБ, — отмечает Попенкер. — Второй — это практически наше ноу-хау. Обеспечивая высокую точность стрельбы, он также позволяет эффективно "работать" по живой силе противника в бронежилетах, автомобилям, легкой бронетехнике. Патрон стандартный, винтовочный, в калибре 7,62 миллиметра. Отлично подойдет для СВЧ".

Внешне новая винтовка выглядит строго и лаконично. Небольшой вес (4,2 килограмма), продуманная эргономика, современные материалы, гардинная схема с линейной отдачей, широкие возможности для установки прицелов, сошек и глушителей делают СВЧ универсальным инструментом, удобным как для снайперов, так и для ближнего боя. Магазин — коробчатый десятизарядный от СВД или повышенной емкости на 20 патронов. Производителем заявлена весьма приличная кучность боя — на дальности 100 метров пули укладываются в круг диаметром три сантиметра. Для сравнения, у СВД этот показатель — десять сантиметров.

И хотя работы над СВЧ идут полным ходом, эксперты убеждены, что перевооружение затянется на годы. Соответственно, основным оружием полевых снайперов в ближайшее 10-15 лет останутся проверенная временем винтовка Драгунова и ее модернизированные версии.

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время тактических занятий с боевой стрельбой снайперских пар
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Военнослужащий во время тактических занятий с боевой стрельбой снайперских пар

Оружие элиты

Что касается особых случаев, требующих одного-двух точных выстрелов со сверхдальней дистанции, то для этого имеются специальные "хирургические инструменты" — магазинные снайперские винтовки с мощной оптикой и поворотным продольно-скользящим (болтовым) затвором, который после каждого выстрела нужно передергивать вручную.

© РИА Новости / Евгений БиятовСнайперская винтовка Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
Снайперская винтовка Т-5000

"Болтовки" проигрывают полуавтоматам по скорострельности, больше весят, но зато в дальнобойности и кучности равных им нет. Как правило, такое оружие закупается мелкими партиями, в дополнение к массовым окопным винтовкам.

Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Право на один выстрел. Пять малоизвестных снайперских винтовок России
"В конструкции любого боевого автоматического и полуавтоматического оружия предусмотрены зазоры, обеспечивающие надежность работы механизмов, — поясняет Дегтярев. — Естественно, это сказывается на точности стрельбы из оружия в целом. Снайперская магазинная винтовка, как система,  способна обеспечить более высокую точность. Сейчас ими вооружают не солдат срочной службы, а профессиональных военнослужащих с высокой квалификацией, способных поражать цели на дальних дистанциях. В России это контрактники и офицеры спецподразделений или снайперских взводов, прошедшие подготовку в специализированных центрах".

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Снайперская винтовка ВСВ-338 производства концерна "Калашников"
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Снайперская винтовка ВСВ-338 производства концерна "Калашников"

В конце 1990-х оружейники предложили российской армии две магазинные винтовки в калибре 7,52х54 миллиметра: ижевскую СВ-98 и тульскую МЦ-116М. Обе довольно точные, позволяют вести прицельный огонь на дальности до 1000 метров. Вместе с Минобороны их партиями закупают Росгвардия, ФСО, МВД, ГРУ, ФСБ. Кроме того, концерн "Калашников" разработал для силовых структур высокоточную винтовку ВСВ-338 с дальностью прицельной стрельбы полтора километра.

Схожими характеристиками обладает снайперский комплекс "Точность" (ЦНИИТочМаш, Климовск), созданный на базе винтовки Т-5000 "Орсис". Обе российские "магазинки" разработаны под патрон.338 Lapua Magum и считаются крупнокалиберными. Аналогичный патрон применяется в легендарной австрийской снайперской винтовке Steyr-Mannlicher SSG 08, которая штучно закупалась для спецназа ГРУ.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 7,62-миллиметровая снайперская винтовка СВ-98
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
7,62-миллиметровая снайперская винтовка СВ-98
Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Andyun
(СВД) в арсенале армии уже 55 лет, и заменить ее пока нечем.
После этой фразы можно было не писать такую длинную статью.
08:17
24.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена