Источник рассказал подробности о ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Подписан контракт на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" сроком на три года, заявил в понедельник РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году", — заявил собеседник агентства.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот".

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.