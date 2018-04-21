Техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла на площадку в Москве

Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции парада Победы. Архивное фото

Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции парада Победы. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Колонна военной техники, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла на временную площадку в Москве, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", — говорится в сообщении.

В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун", а также обслуживающая группа численностью более 100 единиц.

Кроме того, в параде примут участие танки Т-34-85, Т-72Б3, БТР "Бумеранг", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2". Они были доставлены по железной дороге на станцию "Пресня" и затем отправлены на парадную площадку.

Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.