Войска ЦВО успешно отразили ракетную атаку в рамках учений

КАПУСТИН ЯР, 20 апр — РИА Новости. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) успешно отразили "атаку 30 крылатых и баллистических ракет" в рамках учений, которые состоялись на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"На полигоне Капустин Яр состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО Центрального военного округа на стратегическом направлении с боевой стрельбой. В ходе активной фазы учений расчеты средств ПВО С-300В, "Бук-М1", "Тор-М1", комплексы "Оса", "Стрела-10" и "Игла", которые были передислоцированы на Юг России из Поволжья, Сибири и с Урала, отразили более 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели", — сказал Шорин.

За действиями авиации и войск ПВО при массированном ракетно-авиационном ударе условного противника наблюдал командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. "Одной из главных задач в ходе проведения учения стало вскрытие и уничтожение именно крылатых ракет морского и воздушного базирования на сверхмалых высотах. Войска с этой задачей справились", — сказал Лапин, подводя итоги учений.

Также он подчеркнул, что, "учитывая опыт ведения боевых действий в Сирии, решение подобных задач в условиях современного боя становится одной из первостепенных".

В учениях было задействовано 3,8 тысячи военнослужащих. "Командующему войсками также продемонстрировали применяемые в учении новые имитаторы воздушных целей и ракеты-мишени, которые по своим тактико-техническим характеристикам соответствуют современнейшим крылатым и баллистическим ракетам", — добавил Шорин.