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Безопасность

Недолетные птицы. Армия России получит оружие для отражения атак дронов

08:0019.04.2018
(обновлено: 08:01 19.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс Тунгуска, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и зенитный ракетный комплекс Гюрза(слева направо) во время военного шоу Вежливые люди в Московской областиЗенитный пушечно-ракетный комплекс Тунгуска, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и зенитный ракетный комплекс Гюрза(слева направо) во время военного шоу Вежливые люди в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Сплошное поле скользящих радиопомех радиусом в несколько километров, наглухо блокирующее каналы управления, навигации и сброса данных, — "Ростех" испытывает для Минобороны мощный радиоэлектронный комплекс, накрывающий объект невидимым куполом. Любой залетевший в него беспилотник мгновенно потеряет ориентацию, войдет в штопор и рухнет. О том, как это работает, — в материале РИА Новости.

Смертоносный рой

Тактика боевого применения дронов бывает разной. Если для разведки, как правило, используют одиночные беспилотники, то на ударные миссии их отправляют десятками или сотнями. В этом случае действует принцип "осиного роя". Квадрокоптеры могут доставлять и сбрасывать взрывчатые и радиоактивные вещества, химическое или бактериологическое оружие.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРазведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат КНР "Wing Loong-2" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат КНР "Wing Loong-2" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017

Например, американское агентство DARPA сейчас работает над созданием так называемого летающего авианосца. В качестве базы предполагается использовать грузовой самолет C-130 Hercules, которой сможет перевозить небольшие группы беспилотников типа Gremlin ("Гремлин"). Каждый такой дрон, доставляющий до 25 килограммов полезной нагрузки на расстояние 500 километров, способен решать разведывательные задачи и наносить удары по наземным целям.

Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Восстание машин. Как дроны превращаются в оружие террора
Так, в Сирии в январской атаке на военный аэродром Хмеймим и базу ВМФ России в Тартусе террористы задействовали порядка 13 беспилотников. Они несли самодельные бомбы, но, к счастью, не донесли. Часть поразили средства ПВО, остальные "принудили” к посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И хотя традиционная ПВО в схватке с дронами показала себя неплохо, военные задумались о специализированных инструментах — не менее эффективных, но более дешевых в эксплуатации.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБПЛА через оптический прицел снайперской винтовки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БПЛА через оптический прицел снайперской винтовки

"Стоимость беспилотников колеблется в пределах от сотен миллионов до ста долларов за штуку, — говорит главный конструктор проекта концерна "Автоматика" Сергей Ширяев. — Очевидно, что изделие себестоимостью около ста долларов нецелесообразно сбивать дорогостоящими зенитными системами. Тут более эффективны средства радиоэлектронной борьбы".

"Дроны сходят с ума"

Практически все беспилотники зависят от трех радиоканалов: управления, GPS-навигации и сброса информации. Они делятся по частотным диапазонам. Чтобы полностью нейтрализовать дрон, нужно подавить все радиоканалы источником так называемых скользящих радиопомех.

Начальник командования армии запускает беспилотный летательный аппарат Puma в провинция Газни, Афганистан. 25 июня 2012
CC BY 2.0 / U.S. Army photo/Sgt. Michael J. MacLeod / Puma launch
Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник
Однако сделать это не так просто. Военные беспилотные аппараты оснащены интеллектуальной системой связи с "прыгающей" частотой (то есть с программной перестройкой частоты). Соответственно, как только бортовой компьютер понимает, что пошли помехи, он начинает быстро искать "чистые" частоты и затем переключается на них.

"В таких системах очень важна скорость анализа радиоканалов, чтобы понять: на какую частоту ушла цель, — поясняет Ширяев. — Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его болтает ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа неконтролируемо снижается, пока не столкнется с землей".

Новые многофункциональные комплексы (МФК) концерна "Автоматика" могут обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы. В зависимости от версии они представлены в трех вариантах — переносная "Пищаль", стационарный "Таран" и мобильный "Сапсан".

Последний — самый мощный и предназначен для борьбы с любыми типами беспилотников. Он обнаруживает БПЛА мультиканальной системой захвата и сопровождения целей в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальности более 100 километров, сопровождает их и излучает сокрушительный направленный поток электромагнитных радиопомех. В случае если беспилотный аппарат особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, точное целеуказание передается на средства огневого поражения системы ПВО, к примеру ЗРПК "Панцирь-С1".

© Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Таран"
© Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)
Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Таран"

Средний "Таран" особенно эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. При их обнаружении он мгновенно "возводит" над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для дронов. Несмотря на широкий диапазон частот, излучение абсолютно безвредно для людей, под куполом нормально действует мобильная связь.

Компактная "Пищаль" выполнена в виде "умного" ружья массой три килограмма, способного обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех частотах. Она особенно хороша для борьбы с одиночными целями или в движении. Аккумуляторной батареи хватает на час непрерывной работы. Причем даже в момент прицеливания "стрелок" не подвергается опасному облучению — так называемый обратный лепесток радиоизлучения (поток волн, направленный назад) минимален и соответствует медицинским нормам.

© Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы "Пищаль"
© Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)
Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы "Пищаль"

Найти и уничтожить

У систем с направленным излучением есть один существенный минус — оператор должен заранее знать, с какой стороны прилетит вражеский дрон. Есть микробеспилотники, которые не видно и не слышно с 60 метров. Если у бойца нет целеуказания, то он не поймает такой дрон, даже когда тот зависнет у него прямо над головой.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае

Традиционными средствами радиолокации ПВО малые беспилотники обнаружить очень трудно, поскольку отражающая способность их поверхности ничтожна. Например, у массово продаваемого квадрокоптера Phantom 4 этот показатель равен 0,1 квадратного метра. Крупная РЛС, заточенная на поиск самолетов, его просто не увидит.

ПЗРК 9К333 Верба
© Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"
Наследница "Иглы": почему российскую "Вербу" считают лучшим ПЗРК в мире
Поэтому в комплексах "Автоматики" предусмотрены собственные системы активной и пассивной радиолокации. У пассивной диаметр поиска — 100-150 километров, в зависимости от модели. У активной — до 90 километров. В комплекте есть большая РЛС дальнего действия и есть поменьше, которую переносят вручную или перевозят на броневике "Тигр".

"Пассивная улавливает радиоизлучение от беспилотника, — объясняет главный конструктор проекта. — Даже если он летит в режиме полного радиомолчания, все равно периодически "включается" для уточнения собственного местоположения. Иначе его просто снесет ветром. После пеленгации целеуказание выдается на наши системы РЭБ или средства ПВО, такие как, например, "Панцирь".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

Управлять оборудованием несложно: появляется точка, надо сориентироваться, направить источник излучения в нужном направлении, нажать кнопку и дождаться, когда она исчезнет. Обычно хватает нескольких секунд. Операторы радиоразведки не только пеленгуют цели, но и определяют их принадлежность. Систем распознавания "свой-чужой", как на боевых самолетах, у дронов нет. Но их можно вычислить по другим признакам — по индивидуальному ID или, если он подменен, по так называемому радиопочерку, который сверяют с базой данных.

Завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов концерн планирует в течение ближайших месяцев. К концу года они пойдут в серийное производство. Кроме силовых ведомств — Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН и других, заказчиками могут выступить предприятия ОПК, энергетики, атомной промышленности, стадионы и другие критически важные объекты. Интерес к "убийце дронов" проявляют и за рубежом.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника Karrar
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника Karrar
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