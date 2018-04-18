Никаких преград для возвращения украинских моряков нет, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Преград для возвращения украинских моряков в Крым после их увольнения из рядов Военно-морских сил Украины нет, считает депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее группа офицеров ВМС Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой дать им жилье взамен оставленного на полуострове. Они отмечают, что прогресса в этом вопросе нет уже четыре года, и поражаются "циничному отношению к военнослужащим". Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Белик подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в украинских Вооруженных силах демонстрирует тот факт, что в 2014 году многие офицеры оказались верны не присяге, а "одиозным лидерам Майдана, которые, как водится, спустя несколько лет забыли свои обещания и вышвырнули военнослужащих на обочину в плане выполнения социальных обязательств".

"Уходя из Крыма, который на тот момент украинские военные считали оккупированным, они не думали, что все их имущество останется нетронутым. А позже выяснилось, что Россия никого из тех, кто законно получил жилье и социальные льготы, не тронула и не предъявила никаких претензий. Таким образом, сложилась казусная ситуация: военнослужащие государства, которое считает Россию агрессором, считают дни до пенсии, чтобы поехать в Крым с чистой совестью и получить российский паспорт для постоянного проживания. Особых преград для возвращения украинских моряков в Крым нет", — сказал РИА Новости Белик.

Депутат подчеркнул, что украинские моряки оказались в тупиковом положении, когда служить президенту Украины не хочется, а ехать в Крым, находясь в должности, невозможно.

"Таким образом, военнослужащие официально предупредили украинского президента о том, что до окончания контракта на их лояльность он может не рассчитывать", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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