Портфель заказов "Рособоронэкспорта" растет из-за Сирии

КУАЛА-ЛУМПУР/МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Портфель оружейных экспортных заказов России растет из-за Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия из-за рубежа, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ранее Михеев сообщил, что портфель экспортных оружейных контрактов "Рособоронэкспорта" составляет сегодня около 45 миллиардов долларов.

"Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед", — сказал Михеев накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Читайте полный текст интервью Александра Михеева >>