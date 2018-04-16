National Interest сравнил российский Т-90 с американским Абрамсом

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Издание National Interest сравнило российскиеТ-90 и американские Абрамсы и попыталось выяснить, какие из них победят в бою в случае военного столкновения.

Издание проанализировало танк М1А2 Абрамс последней модификации SEP v3 и российский Т-90М. Отмечается, что по многим параметрам боевые машины довольно схожи. Так, качество боеприпасов у танков почти одинаковое, однако считается, что бронебойные снаряды М829А4 у Абрамса способны пробивать защиту нового поколения, включая динамическую защиту "Реликт". В свою очередь, Т-90 стреляют принятыми на вооружение в 90-х годах снарядами "Свинец", которые, тем не менее, обладают высокой поражающей способностью. Российский танк также оснащен противотанковыми ракетами "Инвар", при том, что американский "конкурент" не способен стрелять подобными боеприпасами.

Кроме того, М1А2 использует более современные тепловизоры, чем Т-90, однако американский танк тяжелее, что не позволяет ему быть таким маневренным, как российская боевая машина.

В заключении издание отмечает, что при военном столкновении оба танка смогли бы пробить броню друг друга и их удары были бы почти одинаково точными. Эксперты также приходят к вывод, что российская и американская боевые машины равны по силе с учетом достоинств и недостатков каждой, и в этом случае победа в бою зависит лишь от опыта членов экипажа.