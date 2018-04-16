Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Первая серийная советская боевая машина пехоты БМП-1 обретет вторую жизнь. Пылящиеся на складах и в резервах Минобороны образцы расконсервируют, перевооружат и вернут в Сухопутные войска. О новых возможностях, которые получит машина, снятая с вооружения 35 лет назад, — в материале РИА Новости.
Сносят башни
В первую очередь модернизация затронет комплексы вооружения. Специалисты корпорации "Уралвагонзавод" снимут с "единичек" башни с 73-миллиметровым орудием 2А28 "Гром" и установят вместо них боевые модули со скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А72 от БТР-82А. Подключат дополнительную электронику, электроприводы. Корпус, двигатель и трансмиссия — без изменений. Несмотря на почтенный возраст, шасси у этой машины признано специалистами удачным и надежным.
Точное число подлежащих "реставрации" БМП пока не озвучивается, но известно, что испытания первой партии из двадцати единиц завершатся до лета. В войска они поступят до сентября.
Спаренная с пулеметом ПКТМ автоматическая "тридцатка" стабилизирована в двух плоскостях. Снаряды подаются с двух лент, боекомплект — 300 штук. Ассортимент богатый: осколочно-фугасные, осколочно-трассирующие, бронебойно-трассирующие или бронебойные подкалиберные. Круглосуточный прицел ТКН-4ГА также оснащен системой стабилизации, что позволяет наводчику стрелять в движении. Кроме того, предусмотрен канал дистанционного подрыва боеприпасов.
По боевым характеристикам пушка практически идентична своей предшественнице 2А42, которой вооружали БМП-2 и продолжают ставить на ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Обе эффективны против легкобронированных целей и живой силы на дальностях до двух километров, могут поражать низколетящие вертолеты.
Главное различие — принцип работы автоматики. Если 2А42 устроена как автомат Калашникова и при перезарядке использует отвод пороховых газов, то 2А72 работает за счет энергии отката ствола. Также у нее снижен темп стрельбы — 330 выстрелов в минуту против 550. Сделано это для повышения кучности.
Обезоруживающая логика
Штатное вооружение всегда считалось "больным местом" БМП-1. К началу 1960-х у военных не было ясного представления о том, как применять новый на тот момент вид боевой техники. Предполагалось, что в случае третьей мировой "единички" вместе с танками пойдут в прорыв к Ла-Маншу, лавируя между воронками от ядерных взрывов и "кроша" по дороге тяжелую бронетехнику НАТО. Для этого их оснастили гладкоствольной пушкой, стреляющей кумулятивными гранатами, и сверху "прикрутили" управляемый реактивный снаряд "Малютка".
Однако с технической точки зрения полноценной противотанковой пушкой "Гром" можно назвать лишь с натяжкой. По сути, это укороченная версия станкового гранатомета СПГ-9, пригодная для поражения вражеской бронетехники разве что с близкого расстояния (800-900 метров), на которое к противнику еще нужно подобраться. Для сравнения: выпущенный из пушки американского танка M60 (стоял на вооружении НАТО в 1960-х) подкалиберный снаряд прошьет 16-миллиметровую броню "единички" на дальности до 2,5 километра словно пергамент.
И себе и людям
Так или иначе, получив современный комплекс бортового вооружения, БМП-1 по боевым возможностям вплотную приблизится к "двойке", а в чем-то, возможно, даже переиграет ее. И хотя первую партию обновленных машин Минобороны России заказало для себя, эксперты увидели в этой модернизации экспортные интересы. За несколько лет Курганский машиностроительный завод "наштамповал" более 20 тысяч "единичек", и множество из них успели разойтись по всему миру.
"У нас на вооружении стоят БМП-2 и БМП-3, вполне пригодные машины, удовлетворяющие Минобороны. Но в мире много стран, у которых остались БМП-1 в первой модификации, — рассказал РИА Новости военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — За границей их насчитывается около 1700 единиц: почти тысяча у Туркмении, у Судана около ста, десять у Кот-д’Ивуара и так далее. Им проще и дешевле обновить "единички", чем закупать "двойки". Обычно такая доработка обходится заказчику в 30 процентов от стоимости машины".
По словам Леонкова, доведение устаревшей техники до кондиции и возвращение ее в строй — довольно распространенная практика во всем мире. Это дешево, быстро и не слишком трудозатратно.
Оригиналы и копии
Российские инженеры, надо отметить, далеко не первые, кому пришла в голову идея избавить БМП-1 от маломощного "Грома" и оснастить скорострельной автоматической пушкой. По этому пути пошли сразу несколько стран-эксплуатантов. Причем самостоятельно.
Дальше всех в кастомизации советских "единичек" зашли румыны и китайцы, которые в итоге построили на их базе собственные БМП с новейшими комплексами вооружения.
Лицензионное производство советских БМП Румынии доверили в начале 1980-х. Когда лицензия кончилась, Бухарест задумался о БМП "собственной" разработки и родил MLI-84, практически аналог "единички". В 2005-м на вооружение румынской армии поступила модернизированная MLI-84М, в которой от советской машины остался только корпус. В него засунули новый двигатель, трансмиссию, прицельное оборудование и сиденья для десанта. Вишенка на торте — израильский боевой модуль KBA с швейцарской 25-миллиметровой автоматической пушкой OWS-25.
Китай традиционно не стал заморачиваться с лицензией и в начале 1990-х запустил в серийное производство "собственную" БМП ZBD-86, от трака до винтика скопированную с советской "единички". На первых порах эти машины вооружались китайской копией "Грома", а потом, после модернизации, в придачу к индексу "А" получили на вооружение скорострельную 30-миллиметровую пушку, скопированную с российской 2А72.