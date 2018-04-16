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Безопасность

Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х

08:0016.04.2018
(обновлено: 08:11 16.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие экипажа БМП покидают машину после стрельбы во время учений мотострелковой бригады на полигоне в Приморском краеВоеннослужащие экипажа БМП покидают машину после стрельбы во время учений мотострелковой бригады на полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Первая серийная советская боевая машина пехоты БМП-1 обретет вторую жизнь. Пылящиеся на складах и в резервах Минобороны образцы расконсервируют, перевооружат и вернут в Сухопутные войска. О новых возможностях, которые получит машина, снятая с вооружения 35 лет назад, — в материале РИА Новости.

Сносят башни

В первую очередь модернизация затронет комплексы вооружения. Специалисты корпорации "Уралвагонзавод" снимут с "единичек" башни с 73-миллиметровым орудием 2А28 "Гром" и установят вместо них боевые модули со скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А72 от БТР-82А. Подключат дополнительную электронику, электроприводы. Корпус, двигатель и трансмиссия — без изменений. Несмотря на почтенный возраст, шасси у этой машины признано специалистами удачным и надежным.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-1
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
БМП-1

Точное число подлежащих "реставрации" БМП пока не озвучивается, но известно, что испытания первой партии из двадцати единиц завершатся до лета. В войска они поступят до сентября. 

Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
Как сообщил РИА Новости источник в ОПК, боевой модуль в тандеме с БМП-1 показал себя неплохо. "Эта машина шире, тяжелей и устойчивей, чем БТР, — рассказал собеседник. — При стрельбе она почти не раскачивается, за счет чего автоматическая пушка ведет себя стабильнее. Заметно возросли кучность, точность, прицельная дальность. Еще одно важное преимущество БМП перед БТР — она гусеничная, более проходимая и может идти в танковой колонне".

Спаренная с пулеметом ПКТМ автоматическая "тридцатка" стабилизирована в двух плоскостях. Снаряды подаются с двух лент, боекомплект — 300 штук. Ассортимент богатый: осколочно-фугасные, осколочно-трассирующие, бронебойно-трассирующие или бронебойные подкалиберные. Круглосуточный прицел ТКН-4ГА также оснащен системой стабилизации, что позволяет наводчику стрелять в движении. Кроме того, предусмотрен канал дистанционного подрыва боеприпасов.

© РИА Новости / Андрей СтанавовБТР-82А
© РИА Новости / Андрей Станавов
БТР-82А

По боевым характеристикам пушка практически идентична своей предшественнице 2А42, которой вооружали БМП-2 и продолжают ставить на ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Обе эффективны против легкобронированных целей и живой силы на дальностях до двух километров, могут поражать низколетящие вертолеты.

Главное различие — принцип работы автоматики. Если 2А42 устроена как автомат Калашникова и при перезарядке использует отвод пороховых газов, то 2А72 работает за счет энергии отката ствола. Также у нее снижен темп стрельбы — 330 выстрелов в минуту против 550. Сделано это для повышения кучности.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова

Обезоруживающая логика

Штатное вооружение всегда считалось "больным местом" БМП-1. К началу 1960-х у военных не было ясного представления о том, как применять новый на тот момент вид боевой техники. Предполагалось, что в случае третьей мировой "единички" вместе с танками пойдут в прорыв к Ла-Маншу, лавируя между воронками от ядерных взрывов и "кроша" по дороге тяжелую бронетехнику НАТО. Для этого их оснастили гладкоствольной пушкой, стреляющей кумулятивными гранатами, и сверху "прикрутили" управляемый реактивный снаряд "Малютка".

© AP Photo / LipchitzСоветские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980
© AP Photo / Lipchitz
Советские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980

Однако с технической точки зрения полноценной противотанковой пушкой "Гром" можно назвать лишь с натяжкой. По сути, это укороченная версия станкового гранатомета СПГ-9, пригодная для поражения вражеской бронетехники разве что с близкого расстояния (800-900 метров), на которое к противнику еще нужно подобраться. Для сравнения: выпущенный из пушки американского танка M60 (стоял на вооружении НАТО в 1960-х) подкалиберный снаряд прошьет 16-миллиметровую броню "единички" на дальности до 2,5 километра словно пергамент.

Боевая машина пехоты БМП-2. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Огонь и скорость: лучшие боевые машины пехоты мира
Низкий темп стрельбы (до шести выстрелов в минуту), ручная перезарядка и отсутствие стабилизации делают "Гром" малоэффективным и в борьбе с пехотой — в скоротечном контактном бою у экипажа нет особого времени на прицеливание. Из-за малого угла возвышения (всего 15 градусов) пушка бесполезна в городской застройке и гористой местности — там, где нужно работать "по верхам". Во время войны в Афганистане советские бойцы пытались усилить вооружение БМП-1, кустарно приваривая сверху станковые гранатометы АГС-17. Это помогало лишь отчасти, поэтому новую БМП-2 со скорострельной "тридцаткой" и углом вертикальной наводки 75 градусов в войсках встретили с нескрываемым восторгом.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтарая советская военная техника в провинции Бамиан в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Старая советская военная техника в провинции Бамиан в Афганистане

И себе и людям

Так или иначе, получив современный комплекс бортового вооружения, БМП-1 по боевым возможностям вплотную приблизится к "двойке", а в чем-то, возможно, даже переиграет ее. И хотя первую партию обновленных машин Минобороны России заказало для себя, эксперты увидели в этой модернизации экспортные интересы. За несколько лет Курганский машиностроительный завод "наштамповал" более 20 тысяч "единичек", и множество из них успели разойтись по всему миру.

"У нас на вооружении стоят БМП-2 и БМП-3, вполне пригодные машины, удовлетворяющие Минобороны. Но в мире много стран, у которых остались БМП-1 в первой модификации, — рассказал РИА Новости военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — За границей их насчитывается около 1700 единиц: почти тысяча у Туркмении, у Судана около ста, десять у Кот-д’Ивуара и так далее. Им проще и дешевле обновить "единички", чем закупать "двойки". Обычно такая доработка обходится заказчику в 30 процентов от стоимости машины".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты БМП-3

По словам Леонкова, доведение устаревшей техники до кондиции и возвращение ее в строй — довольно распространенная практика во всем мире. Это дешево, быстро и не слишком трудозатратно.

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации
"Американцы не выпускают танк "Абрамс" с 2008-го, — отмечает эксперт. — Они берут старую машину со склада, проводят модернизацию, присваивают индекс и говорят,  что у них новый танк. То же самое делают в Европе с "Леопардами". Добавляют комплексы обороны или прицелы, работают с трансмиссией и двигателями. В среднем после таких манипуляций боевая эффективность повышается на 15 процентов".

Оригиналы и копии

Российские инженеры, надо отметить, далеко не первые, кому пришла в голову идея избавить БМП-1 от маломощного "Грома" и оснастить скорострельной автоматической пушкой. По этому пути пошли сразу несколько стран-эксплуатантов. Причем самостоятельно.

Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
Сделай сам: какое русское оружие производят за рубежом
Так, по данным Центра анализа мировой торговли оружием, в Сухопутные войска Греции четыре года назад поступила на вооружение БМП-1П со спаренной 23-миллиметровой зенитной установкой ЗУ-23-2, смонтированной вместо башни. "Экономную" модернизацию провел 308-й армейский завод. После воссоединения Германии Греции досталось около 500 буксируемых зениток и 350 устаревших БМП из армии бывшей ГДР. "Скрестив" их, греки получили универсальную боевую машину, способную бороться с легкобронированными наземными и низколетящими воздушными целями. Похожие кустарные доработки, правда, в более скромных масштабах, практиковались в Ираке, Сирии, Афганистане.

© Фото : Hellenic ArmyБоевая машина пехоты БМП-1П армии Греции, вооруженная 23-миллиметровой зенитной установкой ЗУ-23-2
© Фото : Hellenic Army
Боевая машина пехоты БМП-1П армии Греции, вооруженная 23-миллиметровой зенитной установкой ЗУ-23-2

Дальше всех в кастомизации советских "единичек" зашли румыны и китайцы, которые в итоге построили на их базе собственные БМП с новейшими комплексами вооружения. 

Лицензионное производство советских БМП Румынии доверили в начале 1980-х. Когда лицензия кончилась, Бухарест задумался о БМП "собственной" разработки и родил MLI-84, практически аналог "единички". В 2005-м на вооружение румынской армии поступила модернизированная MLI-84М, в которой от советской машины остался только корпус. В него засунули новый двигатель, трансмиссию, прицельное оборудование и сиденья для десанта. Вишенка на торте — израильский боевой модуль KBA с швейцарской 25-миллиметровой автоматической пушкой OWS-25.

CC BY-SA 2.0 / nicubunu / БМП MLI-84 во время парада в Бухаресте
CC BY-SA 2.0 / nicubunu /
БМП MLI-84 во время парада в Бухаресте

Китай традиционно не стал заморачиваться с лицензией и в начале 1990-х запустил в серийное производство "собственную" БМП ZBD-86, от трака до винтика скопированную с советской "единички". На первых порах эти машины вооружались китайской копией "Грома", а потом, после модернизации, в придачу к индексу "А" получили на вооружение скорострельную 30-миллиметровую пушку, скопированную с российской 2А72.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж БМП-2 армии КНР
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж БМП-2 армии КНР
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