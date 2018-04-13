Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников

БРЕСТ, 13 апр — РИА Новости. Десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии завершили активную фазу тактических учений на полигоне Брестский, сообщило в пятницу Минобороны России.
В настоящее время российские и белорусские десантники готовятся к убытию в пункты постоянной дислокации.
"Под Брестом завершилось совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь. Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне Брестский", — сказано в сообщении.
В нем отмечено, что "за отличную выучку и профессионализм, проявленные в ходе учений, были награждены около 100 военнослужащих обеих стран".
С успешным окончанием совместных учений их участников поздравили генеральный консул РФ в Бресте Игорь Конякин, представители командования ВДВ России и ССО ВС Белоруссии.
В учениях на полигоне Брестский были задействованы более 600 десантников и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах участвовала усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников — это были первые в 2018 году международные учения за пределами РФ.