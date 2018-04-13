Россия и Индия согласовали контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5

ЧЕННАИ (Индия), 13 апр — РИА Новости. Контракт на поставку Индии 48 российских вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован. Ожидаем окончательного решения руководства Индии о его подписании. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.

О том, что Россия планирует до конца 2017 года заключить контракт на поставку 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 Индии и начать его исполнение в 2018 году, заявлял гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Позднее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявлял, что надеется на подписание контракта в 2018 году.

Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.