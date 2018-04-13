Россия модернизирует истребители МиГ-29КУБ и Су-30МКИ вооруженных сил Индии

ЧЕННАИ (Индия), 13 апр — РИА Новости. Россия согласовывает контракт на модернизацию истребителей Су-30МКИ и МиГ-29КУБ вооруженных сил Индии, сообщил журналистам в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов на выставке Defexpo-2018.

"Сейчас ведутся контрактные переговоры, точной даты начала пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, когда начнется модернизация российских истребителей индийских вооруженных сил.

Российская сторона дважды поставляла Индии МиГ-29КУБ. Последний контракт на 29 самолетов завершился в 2016 году.

Ранее также сообщалось о предконтрактных работах на модернизацию истребителей Су-30МКИ, поставленных в первых партиях контракта на 270 машин.

Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском Ченнаи.