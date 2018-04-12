Неизвестный Гагарин. Рассекречены архивы о службе первого космонавта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Служебная характеристика, наградные листы, приказы за подписью маршала Малиновского, список заграничных командировок и многое другое — в День космонавтики Минобороны рассекретило архивные документы, рассказывающие об офицерской службе Юрия Гагарина. РИА Новости публикует наиболее интересные фрагменты из архивов.

Баскетболист и офицер

Казалось бы, о человеке, первым побывавшем на околоземной орбите, уже известно абсолютно все. Тем ценнее бумаги, до сих пор не преданные огласке и способные раскрыть важные детали. Самый любопытный документ из архива — служебная характеристика на Юрия Гагарина, составленная во время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС и процедуры отбора. За кандидатами внимательно наблюдали несколько месяцев. Каждый удостоился похожей характеристики, но выбрали в итоге Гагарина.

"Физическое развитие хорошее. Рост 165 сантиметров, вес 68 килограммов. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Состояние здоровья хорошее. В 1960 году не болел. Специальные виды тренировок (полеты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге и на других стендах) переносит легко, с нормальной физиологической реакцией организма. Интеллектуальное развитие высокое. Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм, здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер".

© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос Юрий Гагарин перед полетом на корабле "Восток". 1961 год © Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос Юрий Гагарин перед полетом на корабле "Восток". 1961 год

Несмотря на невысокий рост, Гагарин прекрасно играл в баскетбол. Это говорит о хорошей координации движений, умении трезво оценивать тактическую ситуацию на площадке и способности просчитывать действия наперед.

"К вопросам службы относится добросовестно. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в общении вежлив. Как летчик-истребитель характеризуется положительно. Является военным летчиком 3-го класса. Общий налет 257 часов. Имеет 41 прыжок с парашютом, качество хорошее. Общая теоретическая подготовка хорошая. Материал усваивает легко. Зачеты сдает с общим баллом 4,8. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Активно участвует в общественной жизни подразделения. Политически развит, идеологически устойчив. Умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине. За время пребывания в центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей".

Старлей или майор

Из документов видно, что руководство центра обращало внимание не только на физическую форму и профессиональные качества кандидатов, но и на то, что сегодня назвали бы медийным обликом. Внешний вид будущих космонавтов, их манеры, способность работать на камеру учитывались не в последнюю очередь. И с Гагариным попали в яблочко: его знаменитая широкая улыбка стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

Текст приказа № 77 от 12 апреля 1961 года о присвоении старшему лейтенанту Юрию Гагарину внеочередного воинского звания ранее не публиковался. Но известно, что "дать майора" первому космонавту приказал лично Никита Хрущев. Министр обороны СССР маршал Родион Малиновский, требовательно относившийся к подчиненным и не одобрявший прыжки через ступени военной иерархии, предлагал повысить Гагарина до капитана, чем вызвал крайнее недовольство первого секретаря ЦК КПСС: "Какого капитана? Вы ему хоть майора дайте!" Малиновский не сразу, но согласился подписать приказ:

"Космонавт Военно-воздушных сил старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич 12 апреля 1961 года отправляется в космическое пространство с тем, чтобы первым проложить путь человека в космос, совершить беспримерный героический подвиг и прославить на веки нашу Советскую Родину. Приказываю: в соответствии с Положением о прохождении воинской службы офицерами, генералами и адмиралами Советской армии и Военно-морского флота, старшему лейтенанту Гагарину Юрию Алексеевичу присвоить внеочередное воинское звание майор. Приказ объявить всему личному составу Вооруженных сил СССР".

Интересный "бумажный" парадокс: преамбула приказа, подписанного уже после приземления Гагарина, оформлена в настоящем времени: "…отправляется в космическое пространство…" То есть, согласно документу, его повысили в звании еще до старта "Востока-1". Хотя по факту Юрий Алексеевич совершил свой знаменитый полет все-таки старлеем.

Мировая знаменитость

Интересны документы о правительственных командировках Юрия Гагарина с указанием стран посещения за подписью начальника Центра подготовки космонавтов гвардии полковника медицинской службы Евгения Карпова:

© AP Photo / Harvey Georges Советский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961 года © AP Photo / Harvey Georges Советский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961 года

"По решению ЦК КПСС и Советского Правительства летчик-космонавт Герой Советского Союза майор Гагарин Ю. А. находился в правительственных командировках с выездом за границу: в Чехословацкой Социалистической Республике с 28 по 29 апреля 1961 года; в Болгарской Народной Республике с 22 по 27 мая 1961 года; в Финляндии с 28 июня по 6 июля 1961 года; в Англии с 11 по 15 июля 1961 года; в Польской Народной Республике с 20 по 22 июня 1961 года; в Кубинской Республике с 24 по 28 июля 1961 года; в Бразилии с 29 июля по 4 августа 1961 года; в Республике Куба 4 августа 1961 года; в Канаде с 5 по 6 августа 1961 года. Период пребывания летчика-космонавта Героя Советского Союза Гагарина Ю. А. в правительственных командировках с выездом за границу внести в исторический формуляр части".

Видно, что график у первого космонавта был более чем напряженный. Этому "турне" в СССР придавалось огромное значение — в разгар холодной войны и гонки вооружений Гагарин стал той "мягкой силой", которая в лучшую сторону изменила мнение о Советском Союзе у очень многих людей на Западе.