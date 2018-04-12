В Минобороны рассказали, когда "Адмирал Кузнецов" вернется в состав флота

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" должен вернуться в состав флота после ремонта в 2021 году, а сам ремонт предполагается завершить в 2020 году, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот", — сказал Борисов журналистам.

Как уточнили в военном ведомстве, ремонт пройдет на Мурманском судоремонтном заводе.

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий", в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.

С ноября 2016 года по февраль 2017 года группировка выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.