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Безопасность

Приплыли. Что могут сделать с сирийской армией два эсминца США

08:0011.04.2018
(обновлено: 08:01 11.04.2018)
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© Flickr / Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США ПортерЭсминец ВМС США Портер
© Flickr / Official U.S. Navy Page

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Боевые корабли ВМС США Donald Cook и Porter подошли к берегам Сирии — спустя ровно год после ракетной атаки на авиабазу Шайрат. Как и в апреле 2017-го, поводом для наращивания военного присутствия в регионе послужили неподтвержденные сообщения СМИ о применении Дамаском химического оружия — на этот раз в Восточной Гуте. Американская пресса связывает отправку эсминцев с обещанием Дональда Трампа в течение двух суток решить, как именно наказать "режим Асада". О том, на что способна сосредоточенная у сирийского побережья корабельная ударная группа, — в материале РИА Новости.

Выбор цели

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ракетный удар был нанесен по одному из немногих безопасных аэродромов Сирии
Эсминцы четвертого поколения Donald Cook и Porter вместе несут до 120 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью стрельбы более двух тысяч километров. То есть в зону досягаемости вооружения американских кораблей попадает вся территория страны. Однако до сих пор неясно, куда именно они могут ударить, если Трамп выберет силовой сценарий. Эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас на страницах издания Foreign Policy утверждает, что целей будет несколько. По его словам, прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не дали результата. Самолеты сирийской армии поднялись в небо уже через несколько часов после атаки.

Тогда, напомним, эсминцы Porter и Ross выпустили 59 "Томагавков". Как сообщало Минобороны России, авиабазы достигли лишь 23 из них. "Выхлоп" действительно неважный: ракеты стоимостью около двух миллионов долларов каждая уничтожили не более шести стареньких истребителей третьего поколения МиГ-23, склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовую и радиолокационную станцию. Взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки повреждены не были, что позволило в кратчайшие сроки привести аэродром в порядок.

"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный, в представлении Трампа, сигнал, США придется атаковать больше целей, — резюмирует Герас. — Таким образом, военные возможности сирийской армии будут подорваны".

Стоит отметить, что в 2011 году американцам и британцам хватило 124 ракет "Томагавк" морского базирования, чтобы практически полностью уничтожить систему ПВО Муаммара Каддафи. Впрочем, подавляющее большинство зенитно-ракетных систем ВВС Ливии приходилось на устаревшие комплексы советского производства. Есть все основания предположить, что в Сирии повторить успех не удастся.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс

Даже сегодня, после семи лет гражданской войны, ПВО этой страны остается одной из сильнейших в регионе. На вооружении сирийской армии стоят сотни зенитно-ракетных систем и комплексов, в том числе и современные "Бук-М2", "Панцирь-С1" и С-125 "Печора-2М". Тот факт, что до Шайрата долетело меньше половины крылатых "Томагавков", косвенно свидетельствует об эффективности действий сирийских зенитчиков. В последний раз экзамен на профпригодность они сдали в ночь на 9 апреля, сбив пять из восьми ракет "воздух — земля", которыми израильские истребители атаковали аэродром Т-4 неподалеку от Пальмиры.

Ракетная арифметика

Пока неясно, насколько далеко готовы зайти США в случае принятия решения о военном ударе по Сирии. Ста двадцати ракет "Томагавк" явно не хватит, чтобы серьезно снизить боеспособность Сирийской арабской армии и лишить ее возможности проводить крупные наступательные операции. В Средиземном море в настоящий момент не развернуто ни одной авианосной ударной группы ВМС США, а ближайшая  группировка десантных сил во главе с универсальным десантным кораблем "Иводзима" находится в зоне ответственности 5-го флота в Персидском заливе.

CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald CookАмериканский эсминец USS Donald Cook
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
Американский эсминец USS Donald Cook

Быстро усилить военное присутствие у берегов Сирии просто нечем. Однако известно, что в Средиземное море часто наведывается американская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) USS Florida, принимавшая участие в ливийской операции. Она одна несет на борту аж 154 "Томагавка" и по ударным возможностям превосходит эсминцы Donald Cook и Porter, вместе взятые. Значит, общая численность развернутых у берегов Сирии крылатых ракет может достигать 274 единиц. Для сравнения: в 1991 году американцам хватило 288 "Томагавков", чтобы парализовать системы ПВО и военного управления Ирака в ходе операции "Буря в пустыне".

Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии. 5 октября 2015
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Базы на птичьих правах. Почему США не догонят Россию в Сирии
Ракетный удар могут поддержать и самолеты ВВС США, базирующиеся в регионе. В воздухе пространства для маневра у американцев больше, чем на море. Их самые крупные базы развернуты на севере Сирии, в районах, подконтрольных курдским формированиям. Это в том числе аэродром вблизи города Кобани на севере провинции Алеппо и база Румейлан на северо-востоке мухафазы Хасеке, через которые американцы снабжают "Сирийские демократические силы" оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением. Оба аэродрома способны принимать самолеты тактической авиации. Кроме того, ВВС США активно используют турецкую авиабазу Инджирлик на северо-восточном побережье Средиземного моря.

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