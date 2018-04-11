Приплыли. Что могут сделать с сирийской армией два эсминца США

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Боевые корабли ВМС США Donald Cook и Porter подошли к берегам Сирии — спустя ровно год после ракетной атаки на авиабазу Шайрат. Как и в апреле 2017-го, поводом для наращивания военного присутствия в регионе послужили неподтвержденные сообщения СМИ о применении Дамаском химического оружия — на этот раз в Восточной Гуте. Американская пресса связывает отправку эсминцев с обещанием Дональда Трампа в течение двух суток решить, как именно наказать "режим Асада". О том, на что способна сосредоточенная у сирийского побережья корабельная ударная группа, — в материале РИА Новости.
Выбор цели
Тогда, напомним, эсминцы Porter и Ross выпустили 59 "Томагавков". Как сообщало Минобороны России, авиабазы достигли лишь 23 из них. "Выхлоп" действительно неважный: ракеты стоимостью около двух миллионов долларов каждая уничтожили не более шести стареньких истребителей третьего поколения МиГ-23, склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовую и радиолокационную станцию. Взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки повреждены не были, что позволило в кратчайшие сроки привести аэродром в порядок.
"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный, в представлении Трампа, сигнал, США придется атаковать больше целей, — резюмирует Герас. — Таким образом, военные возможности сирийской армии будут подорваны".
Стоит отметить, что в 2011 году американцам и британцам хватило 124 ракет "Томагавк" морского базирования, чтобы практически полностью уничтожить систему ПВО Муаммара Каддафи. Впрочем, подавляющее большинство зенитно-ракетных систем ВВС Ливии приходилось на устаревшие комплексы советского производства. Есть все основания предположить, что в Сирии повторить успех не удастся.
Даже сегодня, после семи лет гражданской войны, ПВО этой страны остается одной из сильнейших в регионе. На вооружении сирийской армии стоят сотни зенитно-ракетных систем и комплексов, в том числе и современные "Бук-М2", "Панцирь-С1" и С-125 "Печора-2М". Тот факт, что до Шайрата долетело меньше половины крылатых "Томагавков", косвенно свидетельствует об эффективности действий сирийских зенитчиков. В последний раз экзамен на профпригодность они сдали в ночь на 9 апреля, сбив пять из восьми ракет "воздух — земля", которыми израильские истребители атаковали аэродром Т-4 неподалеку от Пальмиры.
Ракетная арифметика
Пока неясно, насколько далеко готовы зайти США в случае принятия решения о военном ударе по Сирии. Ста двадцати ракет "Томагавк" явно не хватит, чтобы серьезно снизить боеспособность Сирийской арабской армии и лишить ее возможности проводить крупные наступательные операции. В Средиземном море в настоящий момент не развернуто ни одной авианосной ударной группы ВМС США, а ближайшая группировка десантных сил во главе с универсальным десантным кораблем "Иводзима" находится в зоне ответственности 5-го флота в Персидском заливе.
Быстро усилить военное присутствие у берегов Сирии просто нечем. Однако известно, что в Средиземное море часто наведывается американская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) USS Florida, принимавшая участие в ливийской операции. Она одна несет на борту аж 154 "Томагавка" и по ударным возможностям превосходит эсминцы Donald Cook и Porter, вместе взятые. Значит, общая численность развернутых у берегов Сирии крылатых ракет может достигать 274 единиц. Для сравнения: в 1991 году американцам хватило 288 "Томагавков", чтобы парализовать системы ПВО и военного управления Ирака в ходе операции "Буря в пустыне".