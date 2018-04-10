Каналы для диалога между Россией и НАТО остаются, заявили в альянсе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Несмотря на серьезные разногласия между Россией и НАТО, каналы для диалога остаются, заявила замгенсека альянса Роуз Гетемюллер в интервью газете "Коммерсант".

"Я бы назвала сегодняшнюю ситуацию "крайне напряженной". Но на холодную войну она не похожа. Я хорошо помню те годы: у нас тогда было очень мало каналов связи, мало платформ и инструментов для коммуникации. Сегодня все иначе. Даже когда у нас есть серьезные разногласия, у нас остаются каналы для диалога", — сказала она.

"Мы стараемся регулярно доносить до российской стороны свою точку зрения, и у России есть возможность представить нам свою позицию. Проводятся встречи, в том числе на высшем уровне. Я сама регулярно общаюсь с замминистра иностранных дел Александром Грушко и заместителем постпреда РФ при НАТО Юрием Горлачем. Идет обмен мнениями и через СМИ, в том числе через ваше издание. Но даже несмотря на наличие каналов коммуникации ситуация остается крайне сложной, такова реальность", — добавила Гетемюллер.