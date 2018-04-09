Евкуров заявил, что в Ингушетии удалось ликвидировать очаги терроризма

НАЛЬЧИК, 9 апр — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в республике удалось ликвидировать очаги терроризма и экстремизма и регион является одним из самых безопасных в России.

"Нам в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку, ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике", — сказал Евкуров в понедельник, выступая с ежегодным посланием к парламенту региона.

При этом он напомнил о совершенном в 2017 году на территории Ингушетии нападении на представителей правоохранительных органов, несших службу на посту у селения Яндаре.

"Здесь очень важно, что наше общество, независимо от религиозных взглядов, социального положения и возрастов, единодушно выступило с осуждением террористов. Это наглядно показало, что сегодня наше население адекватно реагирует на терроризм и в случае необходимости готово приложить все усилия против любых его проявлений", — подчеркнул глава республики.

Он также отметил, что по уровню снижения преступности республика уже традиционно занимает ведущие позиции среди регионов страны. "Ингушетия — один из самых безопасных регионов России. Так, уровень преступности на 100 тысяч населения составил 334,3 пункта. По России этот показатель в четыре раза, а по СКФО в два раза выше", — добавил Евкуров.

В ноябре 2017 года двое жителей Ингушетии обстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения.