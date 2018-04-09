Cудно тылового обеспечения "Эльбрус" вошло в состав Северного флота

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Головное многофункциональное судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус" вошло в состав Северного флота (СФ), сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

В торжественной церемонии первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на "Эльбрусе" принял участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Сегодня в главной базе СФ — Североморске состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ на головном многофункциональном судне тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120. Отныне судно зачислено в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северный флот", — сказал Серга.

Он отметил, что после подъема флага состоялось подписание договора о сотрудничестве и шефских связях между СФ и Кабардино-Балкарией.

Многофункциональное судно тылового обеспечения (МСТО) "Эльбрус" проекта 23120, построенное на санкт-петербургской "Северной верфи", с начала сентября 2017 года проходило серию заводских ходовых испытаний в Баренцевом море. В полигонах боевой подготовки СФ были выполнены облеты судна вертолетами Ка-27, проведены проверки энергетической установки, вспомогательных систем и механизмов в различных режимах эксплуатации. По итогам всех испытаний судно было принято в состав СФ, став первым многофункциональным транспортом ледового класса, способным действовать в арктических условиях.

МСТО "Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование дает возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна. Улучшенная маневренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. На "Эльбрусе" установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров. Экипаж судна — 55 человек. В настоящее время на "Северной верфи" строится второе судно проекта 23120 — "Всеволод Бобров".