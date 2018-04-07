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Безопасность

Несчастливая "Щука". Самая загадочная катастрофа в истории подводного флота

08:0007.04.2018
(обновлено: 08:10 07.04.2018)
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© Фото : Общественное достояниеСоветская дизель-электрическая торпедная подводная лодка Щ-117Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка Щ-117
© Фото : Общественное достояние

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Вадим Саранов. Седьмого апреля в России вспоминают погибших подводников. Самым загадочным происшествием в истории отечественного подводного флота считается исчезновение в декабре 1952 года подводной лодки С-117 (Щ-117). До сих пор не удалось установить ни точное место гибели корабля, ни ее причины. В ходе расследования выдвигались различные версии, вплоть до угона субмарины в США. О последнем походе "Щуки" и о том, что могло с ней произойти, — в материале РИА Новости.

Последняя радиограмма

К началу 1950-х годов С-117 по флотским меркам была уже немолодым кораблем, лодка пришла на Тихий океан в 1934-м. Спустя два года экипаж выполнил рекордное автономное плавание продолжительностью 40 суток, вдвое перекрыв нормативные сроки пребывания в море. В Великой Отечественной  "Щуке" участвовать не довелось — единственный боевой выход она совершила во время войны с Японией в августе 1945 года, но так и не встретила корабли противника. При этом, несмотря на солидный возраст, в начале 1950-х лодка несла достаточно интенсивную службу. В год катастрофы экипаж С-117 провел в море 72 дня и совершил 200 погружений.

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© РИА Новости / Георгий Зельма
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В середине декабря 1952-го 90-я бригада подводных лодок, в состав которой входила С-117, проводила учения в Охотском море. "Щука" выполняла роль "разведчика" и вышла из Советской Гавани раньше других кораблей — утром 14 декабря. Последнюю радиограмму с лодки на берегу получили в ночь на 15 декабря, командир сообщал о запуске второго дизеля, который несколькими часами ранее вышел из строя.

Тревогу на флоте подняли лишь спустя сутки, после того как лодка не ответила на несколько запросов с берегового КП. В спасательной операции принимали участие несколько тральщиков и спасательных судов, берег прочесывали пограничники и солдаты армейских частей. Однако ни субмарину, ни даже малейший намек на катастрофу вроде следов соляра на воде обнаружить не удалось. К концу декабря 1952-го операцию свернули.

Бесследное исчезновение

Одна из главных версий гибели "Щуки" — столкновение с надводным кораблем или гражданским судном. Под подозрение, в частности, попал находившийся в районе катастрофы теплоход "Горнозаводск". Команда категорически все отрицала, корпус судна осмотрели в доке и следов столкновения не обнаружили.

Средиземное море. Архивное фото
© AFP 2018 / Valery Hache
В Средиземном море нашли затонувший корабль времен Римской империи
Другая версия — неисправность на борту. Незадолго до учений лодка вернулась из ремонта, и командир Василий Красников, по версии следствия, просил командование не отправлять С-117 в море. Офицер не был до конца уверен в готовности лодки, и чутье его не подвело — через несколько часов после выхода из базы у "Щуки" сломался один из дизелей, который позже починили.
Изучалась также версия подрыва на мине, в первый день учений береговые посты наблюдения обнаружили в районе Холмска плавающую якорную мину. Однако мощного взрыва никто не видел и не слышал. Кроме того, в этом случае на поверхности остались бы хоть какие-то обломки или предметы с субмарины, но ничего такого не было.

© Фото : Общественное достояниеСоветская Гавань, 1950-е годы
© Фото : Общественное достояние
Советская Гавань, 1950-е годы

Рассматривался и человеческий фактор — ошибки в управлении при погружении и маневрировании. Однако, по оценке командования, командир Василий Красников и остальные офицеры "Щуки" обладали достаточным уровнем подготовки: в 1952-м экипаж успешно сдал две курсовые задачи и выполнил торпедные стрельбы.

Американцев не видели

Самая экзотическая версия, которая также учитывалась комиссией, — преднамеренный "увод" лодки в США или Японию. Надо сказать, что отношения между СССР и США в тот момент были сложными. На Корейском полуострове шла война, инциденты в море и на небе между советскими и американскими военными происходили регулярно. Тем не менее, по данным разведки, активность американского флота во время учений в Охотском море не фиксировалась, что же касается "политико-морального состояния" экипажа, то оно, по заключению комиссии, было высоким.

Немецкая подводная лодка U-576. Архивное фото.
© Фото : Ed Caram/ NOAA
Немецкая субмарина времен Второй мировой найдена в 48 км от США
Катастрофа С-117 унесла жизни пятидесяти двух моряков. Изучив результаты расследования, Сталин ограничился символическими репрессиями. Командующему 7-м Военно-морским флотом вице-адмиралу Холостякову объявили выговор, командира и замполита 90-й бригады подводных лодок сняли с занимаемых должностей.

На Западе во времена холодной войны тоже не обошлось без похожих катастроф. До сих пор не найдена исчезнувшая в январе 1968-го французская дизельная подлодка "Минерв". Субмарина проходила глубоководные испытания, причины ее гибели так и не установлены. Последней на данный момент бесследно пропала в море аргентинская "Сан-Хуан" — в ноябре 2017-го на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Ее поиски продолжаются.

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