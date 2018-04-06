В Минобороны рассказали о новой технике, которую покажут на параде Победы

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В 2018 году на параде Победы будут представлены несколько новинок, сообщил в интервью изданию "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.

По словам военного, зрители парада Победы увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

Всего на параде на Красной площади представят более 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединится воздушная составляющая парада. Ночные тренировки на Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.