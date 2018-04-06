National Interest сравнил Ту-160 с американским "конкурентом"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. National Interest сравнил российский бомбардировщик Ту-160 и его американского "конкурента" B-1B "Лансер".

Как пишет издание, самолеты очень похожи внешне, их роли также в основном совпадают, но при этом бомбардировщики несколько отличаются друг от друга.

Американский B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. В связи с этим, бомбардировщик не может летать над землей с мощной противовоздушной обороной. Однако самолет может получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие. С начала американской военной операции в Ираке и Афганистане бомбардировщику также добавили прицельно-подвесной контейнер Sniper XR.

Российский же Ту-160 как отмечает издание, крупнее и быстрее B-1B. Кроме того, Ту-160 обладает максимальной взлетной массой в 272 тысяч килограмм и развивает скорость более 2.05 Маха, в то время как американский бомбардировщик способен взлетать, если его вес не превышает около 216 тысяч килограмм.

Ту-160 традиционно вооружен крылатыми ракетами дальнего действия Х-55, при этом бомбардировщик способен переносить 12 таких ракет. Однако в Сирии самолет задействовал глубокую модификацию Х-555 и едва заметные для радаров Х-101. Также бомбардировщик располагает крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В ноябре 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.