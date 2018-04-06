Калибр имеет значение. На что способна российская суперпушка "Малка"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Вадим Саранов. Сто десять килограммов стали и взрывчатки — такие "подарки" 203-миллиметровая самоходная пушка 2C7М "Малка" может десятками отправлять глубоко в тыл врага. На днях артиллеристы Восточного военного округа нанесли удар по позициям условного противника с дистанции 30 километров. Огонь мощнейших орудий корректировали с помощью беспилотных аппаратов "Орлан-10". Все учебные цели уничтожены. О том, какие задачи армия возлагает на артиллерию большой мощности, — в материале РИА Новости.

Пушка апокалипсиса

Хотя мировая мода на мощные пушки проходит, эксперты уверены, что у российской "Малки" хороший потенциал. Активно-реактивный снаряд 3ВОФ35 она забрасывает на 47,5 километров, что сопоставимо с радиусом действия тактических ракет.

Помимо обычных, "Малка" способна использовать два типа ядерных боеприпасов "Клевещина" и "Саженец" мощностью около двух килотонн в тротиловом эквиваленте. САУ 2С7M "Малка" — развитие самоходной установки 2С7 "Пион". Считается, что это орудие в первую очередь создавалось как раз для стрельбы "спецбоеприпасами".

Одним таким снарядом можно уничтожить опорный пункт мотопехотного батальона США. При этом машина достаточно мобильна: скорость по шоссе — до 50 километров в час, ресурс двигателя рассчитан на восемь-десять тысяч километров пробега. Скорострельность орудия — полтора выстрела в минуту.

"Определенно у таких систем есть будущее, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Их боевой потенциал будет развиваться за счет применения корректируемых боеприпасов, причем не только с лазерной системой наведения. Благодаря взрывателю с управляемым аэродинамическим эффектом уже сейчас можно снизить круговое вероятное отклонение снаряда до пяти-семи метров. Кроме того, в таких орудиях используются кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися элементами. Ведутся работы по улучшению аэродинамики снарядов, некоторые виды боеприпасов оснащаются донными газогенераторами, повышающими дальность на двадцать-тридцать процентов".

Асимметричный ответ

Востребованность "Малки" сегодня возрастает и по другой причине. В последние годы США все чаще озвучивают планы снижения порога применения ядерного оружия и принятия на вооружение ядерных зарядов малой мощности. Ставка в первую очередь делается на авиационные бомбы, маломощные боеголовки крылатых и баллистических ракет, снаряды. Правда, по мнению экспертов, ядерная риторика американцев — лишь попытка оказать давление на Россию, на боевое использование маломощных ядерных зарядов Пентагон вряд ли решится.

"Американцы не в первый раз говорят о снижении порога применения ядерного оружия, — объясняет Виктор Мураховский. — Но Россия неоднократно заявляла, что любое использование ядерного оружия будет восприниматься нами как ядерное нападение со всеми вытекающими последствиями. Розыгрыши на командно-штабных учениях показывали: в случае применения ядерного оружия малой мощности конфликт за несколько часов разрастется до стратегического обмена ядерными ударами".

Поэтому наиболее вероятные задачи тяжелой артиллерии российской армии, как и прежде, — уничтожение командных пунктов, войск в районах сосредоточения и артиллерии противника обычными боеприпасами. Для сравнения — 203-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел "Малки" более чем в два раза тяжелее своего ближайшего 155-миллиметрового американского снаряда M107, масса взрывчатки — 17,8 килограммов против шести у "американца".

Серьезный аргумент

Калибр 203 миллиметра на сегодня — крупнейший в сухопутной артиллерии. Самый массовый артиллерийский "тяжеловес" в мире — американская самоходка М110, которых успели "наштамповать" более тысячи. США и их союзники отказалось от этой САУ в 1990-х в связи с переходом на единый артиллерийский стандарт НАТО калибра 155 миллиметров. Между тем орудие продолжают использовать Греция, Израиль, Пакистан, Южная Корея. Последний раз М110 применялись турками в марте 2018-го для обстрела курдских позиций в Африне (Сирия).

Самыми внушительными артиллерийскими калибрами могут похвастаться военные моряки. Американские линкоры типа "Айова" вооружены 406-миллиметровыми орудиями, мощнейшими в мире. Четыре таких корабля переведены в статус музеев, но американцы способны достаточно быстро вернуть их в боевой состав флота. В России самым большим калибром располагает 30-я бронебашенная батарея 305-миллиметровых орудий. Официально они законсервированы, однако артиллеристы регулярно проводят регламентное обслуживание.