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Безопасность

На Азовском море создана опергруппа для борьбы с "пиратством Украины"

18:2605.04.2018
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© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныЗадержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Мнение: присутствие ЧФ в Азовском море пресечет на корню провокации Киева

Новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

Глава местного отделения профильного ведомства Игор Рулев заверил рыбаков, что они могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.

АЧТУ уже выпустило рекомендации, связанные с промысловой деятельностью. Так, экипаж должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны  выходить на связь на определенной частоте.

Арест "Норда"

На прошлой неделе в Азовском море украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта.

Задержанное рыболовецкое судно Норд в украинской части территориальных вод Азовского моря. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Капитан сейнера "Норд" заявил об издевательствах на Украине

Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт.

По словам адвоката, экипаж судна сутки провел без питьевой воды. К морякам не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитана сейнера доставили в управление СБУ в Херсоне. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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© RT
Адвокат задержанного на Украине капитана российского судна "Норд" показал быт моряка

Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

Ответные меры

Во вторник стало известно, что Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Задержанное рыболовецкое судно Норд. Архивное фото
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинский суд арестовал российское судно "Норд"

Собеседник агентства отметил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".

По его мнению, такая угроза "уже обозначилась".

Бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев также подтвердил, что моряки ЧФ в рамках своих полномочий имеют полное право на защиту российских гражданских судов.

"Поскольку и гражданское судно, и военный корабль обладают экстерриториальностью и, соответственно, неприкосновенностью, они вправе защищаться от нападений", — подчеркнул адмирал.

При этом задержание российского судна в нейтральных водах он назвал "пакостью".

"Рассчитываем на здравый смысл"

В четверг заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что МИД задействовал все имеющиеся возможности и надеется на скорейшее освобождение рыбаков.

Замминистра рассказал, что в министерство вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского. "С ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота", — отметил Карасин.

Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Россия может усложнить проход украинских судов через Керченский пролив

При этом он подчеркнул, что попытки сотрудников генконсульства в Харькове встретиться с моряками пока не принесли результата из-за противодействия украинской стороны.

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — заключил дипломат.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в ее юрисдикции. При этом действовать власти будут в рамках международного права.

"Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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