Пакистан намерен закупить российские танки Т-90

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил РИА Новости министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

"Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством", — сказал Хуррам Дастгир Хан.

Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.