Эксперт: "Адмирал Кузнецов" слишком мощен для "худшего авианосца в мире"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Присуждение российскому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" первого места в рейтинге худших авианосцев мира необъективно: этот корабль превосходит по мощности ряд американских аналогов и всегда находится в центре внимания СМИ и экспертного сообщества.

Об этом РИА Новости заявил в четверг председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, комментируя первое место, отведенное "Кузнецову" американским журналом The National Interest в рейтинге "худших авианосцев за всю историю". Свой выбор журналисты объяснили "низким качеством строительства", а также "плохим финансированием".

"За данной оценкой не стоит ничего, кроме отработки американскими СМИ информационно-пропагандистских задач. Если серьезно изучать тему авианосцев и их роль в Вооруженных силах тех или иных стран, становится ясно, что по совокупной мощи базируемой авиации и ракетных вооружений "Адмирал Кузнецов" имеет такой же или даже больший оперативно-стратегический вес в борьбе на море, чем авианосцы США", — считает Ненашев.

Эксперт пояснил, что "Кузнецову" не нужно столько кораблей для сопровождения и самолётов для прикрытия, как американским авианосцам. Кроме того, благодаря стоящим на российском корабле гидроакустическим комплексам "Полином", ему не нужно большого количества подводных лодок для защиты авианосной группы.

Собеседник агентства выразил мнение, что по боевой мощи "Адмирал Кузнецов" сопоставим с тремя ракетными крейсерами, в то время как авианосцы США — это, по большей части, "просто плавучие аэродромы".

К тому же российский авианосец постоянно находится в центре внимания мировых СМИ и экспертов, отметил Ненашев. Этот проект для строительства своих ВМС в свое время выбрали такие державы, как Индия и Китай. "Кузнецову" не придавали бы такого значения, если бы он действительно был таким несовершенным кораблем.

"Те же индийцы могли бы выбрать авианосец французского производства или заказать у другой военной державы, но выбрали наш проект по причине лучшего соотношения цены и качества. Сейчас же в ВМС Индии успешно эксплуатируется авианосец "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков"). И потом, если бы этот корабль был так плох, как о нём написали, то он бы не вызывал такого интереса — каждый его поход в центре внимания мировых СМИ", — заключил он.