РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Ядовитое наследие. Кому досталось химическое оружие СССР

08:0005.04.2018
(обновлено: 08:16 05.04.2018)
01720
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМакеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в УдмуртииМакеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Закрыть глаза, задержать дыхание, достать резиновый шлем противогаза из сумки и натянуть на голову — по армейским нормативам на все отводится не более десяти секунд. Эти требования — еще со времен Первой мировой. Ровно 90 лет назад правительство СССР ратифицировало Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Однако производство никто не запрещал. После 1991-го на всей огромной территории бывшего Союза осталось множество складов и заводов. О том, где именно готовили "боевую отраву", — в материале РИА Новости.

Сорок тысяч тонн

Каким бывает химическое оружие и как его уничтожить
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Каким бывает химическое оружие и как его уничтожить
Работать над созданием химического оружия в России начали еще в 1915-м. Это был симметричный ответ Германии, активно распылявшей отравляющие газы на полях сражений Первой мировой. Быстро построили три завода — в Иваново-Вознесенске, Москве и Казани. К весне 1916-го армия получила около 150 тысяч химических снарядов, а всего до конца года предприятия синтезировали почти четыре тысячи тонн жидкого хлора, хлорпикрина, сульфурилхлорида и фосгена. Тем не менее массово российская сторона газы не применяла, они оказались слишком "капризными" и зависели от погоды. Старые добрые артиллерийские снаряды с обычным снаряжением были эффективнее.

В СССР химоружием с 1925 года занималось Военно-химическое управление Красной армии. Вторая мировая несколько притормозила прогресс в этой области, однако в годы холодной войны и гонки вооружений Советский Союз и США массово накапливали запасы боевых отравляющих веществ. К 1990-м на территории СССР находилось почти 40 тысяч тонн химического оружия (свыше четырех миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов). Этот огромный арсенал на 80 процентов состоял из нервно-паралитических газов зарина, зомана, VX и ряда других. Остальное — запасы агента кожно-нарывного действия люизита и комбинированного иприт-люизита (HL).

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУтилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии

В постсоветской России все химоружие хранилось на семи хорошо охраняемых предприятиях-арсеналах: в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область), поселках Горный (Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия). Правительство решило избавиться от смертоносного груза, и 2 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон "Об уничтожении химического оружия". Запасы преимущественно утилизировали прямо на складах. В Леонидовке, Щучьем, Почепе и Кизнере пришлось строить дополнительные заводы.

Военнослужащий в противогазе. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
Ополченцы заявляют, что украинская армия применила химическое оружие
В сентябре 2017-го президент России Владимир Путин отдал команду на уничтожение последнего химбоеприпаса по телемосту с заводом "Кизнер" в Удмуртии. Снаряд с газом VX утилизировали в прямом эфире. Глава государства назвал это событие историческим и подчеркнул, что Россия выполнила свои обязательства по уничтожению химического оружия досрочно. На базе заводов, задействованных в утилизации, запустят другие производства. На "Кизнере", в частности, будут производить порох.

Забытая отрава

Документ, подтверждающий факт уничтожения Россией запасов химоружия, подписал лично гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПлощадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами для последующей утилизации на объекте "Кизнер" в Удмуртии. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами для последующей утилизации на объекте "Кизнер" в Удмуртии. 27 сентября 2017

"Некоторые виды боевых отравляющих веществ разработали и производили на предприятии в узбекском Нукусе во второй половине ХХ века, — рассказал РИА Новости военный эксперт Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию. — А в 1999 году все или почти все запасы уничтожили военные специалисты из инженерного корпуса армии США, по нашей классификации, войска химзащиты. Полагаю, часть они увезли с собой".

Маргарет Тэтчер. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Тэтчер хотела использовать химическое оружие против Хусейна, узнали СМИ
По словам экспертов, в советские годы химическое оружие и его прекурсоры также разрабатывали и производили в Казахстане, на Украине, странах Балтии. После распада СССР все входившие в него республики со временем присоединились к Конвенции о запрещении химоружия, уничтожили свои запасы БОВ, закрыли или перепрофилировали лаборатории и заводы. Процесс контролировали международные наблюдатели из ОЗХО. Однако химическое разоружение не всегда шло гладко. Кризис в вооруженных силах бывших советских республик, вызванный недофинансированием и общим пагубным фоном "лихих девяностых", привел к тому, что опасное оружие порой не хранилось должным образом и могло "утечь" на сторону. Или о нем просто забывали.

Так, 17 июня 2004 года в селе Топоривка Новоселицкого района Черновицкой области Украины местные жители выкопали из земли ящик с 76-миллиметровыми снарядами. Прибывшие на место пиротехники установили, что 16 обнаруженных боеприпасов — химические, начиненные смертельно опасной синильной кислотой. Снаряды вывезли на специализированный полигон и уничтожили. Но вопросы, кто и зачем зарыл их и сколько еще таких "кладов" хранится в земле, остались открытыми.

© РИА Новости / В. КиселевПерейти в фотобанкСолдаты, одетые в специальные защитные костюмы с противогазами
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк
Солдаты, одетые в специальные защитные костюмы с противогазами

А в 2009 году склад бесхозных химических боеприпасов обнаружили на военном полигоне Сарышаган Карагандинской области Казахстана. В начале нулевых Россия, арендовавшая этот военный объект, передала казахской стороне большую его часть. Денег на то, чтобы целиком обследовать территорию, равную по площади двум Голландиям, в то время не было ни у Москвы, ни у Астаны. По словам местных экологов, полигон способен преподнести еще немало подобных сюрпризов. Однако вряд ли такое химическое оружие можно использовать по прямому военному назначению. Без соблюдения специальных условий хранения оно довольно быстро приходит в негодность.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена