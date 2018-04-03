Сербия обсудила с Россией и Белоруссией поставку дополнительных МиГ-29

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сербия обсуждает поставку дополнительных истребителей МиГ-29 с Россией и Белоруссией, заявил РИА Новости министр обороны Сербии Александр Вулин.

В октябре 2017 года Москва передала Белграду шесть МиГ-29.

"Конечно, мы разговариваем и по вопросу дополнительных самолётов не только с Россией, но и с республикой Беларусь", — сказал он.

"Что касается сроков поставки, для нас лучше было бы чем скорее, тем лучше. Скорость поставок и скорость их включения в вооруженные силы — один из важных факторов. Касательно условий, речь идет о (безвозмездной) передаче", — добавил Вулин.