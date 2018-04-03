Команда "Калашникова" и Минобороны выиграла чемпионат Бельгии по стрельбе

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Совместная команда "Калашникова" и Минобороны РФ стала победителем на открытом чемпионате Бельгии по динамической стрельбе среди военных, сообщает концерн "Калашников" во вторник.

"Совместная команда концерна "Калашников" и Министерства обороны РФ стала абсолютным победителем открытого чемпионата Бельгии по динамичной стрельбе среди военнослужащих. Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире", — говорится в сообщении.

Россия выступала на этом чемпионате впервые. В турнире приняли участие 33 команды из восьми стран.

Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией "Калашникова": комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина.