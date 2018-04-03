Черноморский флот вправе применять оружие для защиты, заявил адмирал

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Моряки Черноморского флота будут защищать российское судоходство в Азовском бассейне в рамках своих полномочий — в нейтральных водах они имеют право применить оружие, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.
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"Это нездоровая задумка властей Украины, с которой надо бороться всеми доступными способами", — сказал РИА Новости Валуев.
Он напомнил, что есть порядок плавания в нейтральных водах и, согласно международной конвенции, все имеют право находиться там беспрепятственно, если не пересекают территориальные воды.
Он полагает, что киевские власти "начинают пакостить и выдумывать, вопреки здравому смыслу и международным правилам, свое", поэтому и задержали российское судно в нейтральных водах.
Валуев добавил, что в международных водах гражданские суда могут находиться в сопровождении военного корабля.
Украинские пограничники 26 марта задержали российское судно "Норд" по обвинению в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, судно доставили в Бердянск и наложили на него арест. Москва требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Как рассказал капитан судна Владимир Горбина, пограничники пообещали отпустить задержанных, если они предъявят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под тем предлогом, что на судне нет граждан России.