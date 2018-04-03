Черноморский флот вправе применять оружие для защиты, заявил адмирал

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Моряки Черноморского флота будут защищать российское судоходство в Азовском бассейне в рамках своих полномочий — в нейтральных водах они имеют право применить оружие, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

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Так он прокомментировал сообщения о том, что командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в Черном и Азовском морях после того, как украинские пограничники задержали российское судно "Норд".

"Это нездоровая задумка властей Украины, с которой надо бороться всеми доступными способами", — сказал РИА Новости Валуев.

Он напомнил, что есть порядок плавания в нейтральных водах и, согласно международной конвенции, все имеют право находиться там беспрепятственно, если не пересекают территориальные воды.

Но, по словам адмирала, иногда какая-то страна выдумывает для себя особые правила. "Протяженность территориальных вод должна быть такова, чтобы государство могло их защитить. Есть и три мили, и 12 миль. К примеру, в Сомали, где две шлюпки в свое время было, объявили двухсотмильные терводы. Защитить не могут, а объявили", — пояснил собеседник агентства.

Он полагает, что киевские власти "начинают пакостить и выдумывать, вопреки здравому смыслу и международным правилам, свое", поэтому и задержали российское судно в нейтральных водах.

Валуев добавил, что в международных водах гражданские суда могут находиться в сопровождении военного корабля.

"Поскольку и гражданское судно, и военный корабль обладают экстерриториальностью и, соответственно, неприкосновенностью, они вправе защищаться от нападений. Защитить сопровождаемые суда военный корабль может предупреждением по международным каналам связи дипломатическим способом, предупредительными выстрелами и вплоть до применения оружия по наглецам", — заключил адмирал.

Украинские пограничники 26 марта задержали российское судно "Норд" по обвинению в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, судно доставили в Бердянск и наложили на него арест. Москва требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Как рассказал капитан судна Владимир Горбина, пограничники пообещали отпустить задержанных, если они предъявят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под тем предлогом, что на судне нет граждан России.