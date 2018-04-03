В МИД заявили, что Запад "перешел черту" в вопросе военного строительства

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Запад перешел "красную черту" в своем военном строительстве у границ России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли красную черту. Сегодня ситуация вдоль наших границ серьезным образом изменилась и фактически НАТО не только в политике, но и в сфере военного строительства стала прибегать к схемам холодной войны, которые должны были остаться в прошлом и на сегодняшний день не могут обеспечить безопасность", — сказал Грушко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".