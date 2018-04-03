СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря и Азовском море после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

"Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна", — добавил источник.

Российское судно "Норд" 26 марта было задержано украинскими пограничниками, которые обвинили российский экипаж в нарушении морской границы. В настоящий момент МИД России требует от украинской стороны вернуть захваченное судно, которое находится в украинском порту Бердянск, и освободить экипаж.